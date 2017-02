Festivalschlösser in Kleßen und Nennhausen

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Die Havelländischen Musikfestspiele gehen in die 17. Runde. Anfang März startet die neue Saison mit insgesamt 36 Veranstaltungen. Die neunteilige Veranstaltungsreihe "Auf den musikalischen Spuren der Reformation" widmet sich dem 500-jährigen Reformationsjubiläum. Ausgerüstet mit einer "Luther-Stempelkarte" begibt sich der Besucher auf eine Reise durch die Welt Martin Luthers und den Errungenschaften der Reformation, die in den verschiedenen Kirchen und Schlössern des Havellands erlebbar gemacht werden sollen. Ein Höhepunkt ist ein Stummfilmkonzert zu einem gerade frisch restaurierten Film zur Reformation von 1928 auf Schloss Ribbeck.

Ein Festivalschloss: In Nennhausen befindet man sich am 10. Juni "Auf den musikalischen Spuren der Reformation".

Am 4. März, 16.00 Uhr, findet das Eröffnungskonzert auf Schloss Kleßen statt. Es spielen die Charlottenburger Bachsolisten. Am 18. März startet auch schon die erfolgreiche Reihe "Die Kunst des Klavierspielens" mit einem wahren Höhepunkt: Bachs Goldberg-Variationen auf Schloss Ribbeck, präsentiert vom italienischen Pianisten Andrea Turini. Die Klavierreihe widmet sich 2017 dem Schaffen Johann Sebastian Bachs.

Am 1. und 2. April veranstalten die Musikfestspiele auf dem Landgut Stober ein Wochenende zum Thema "Helden im 2. Weltkrieg". Am Samstag lesen Claudia Schwartz und Jan Uplegger den Briefwechsel zwischen Freya und Helmuth James von Moltke. Helmuth James von Moltke hat als Kopf des von den Nazis bekämpften Kreisauer Kreises Geschichte geschrieben. Auch seine Frau Freya spielte eine bedeutende Rolle und so erzählt sich in den Briefen auch eine große Liebesgeschichte. Am Sonntag darauf ist das monegassische Aïghetta Quartett zu Gast. Im alten Rinderstall präsentiert das Gitarrenensemble unter anderem Werke von Komponisten im Exil. Am 22. April wird "Die Kunst des Klavierspielens" durch die Italienerin Marcella Crudeli auf Schloss Nennhausen vorgeführt. "Leuchtpunkte auf Luthers Weg" von und mit dem Rossini-Quartett und Mezzosopranistin Undine Dreißig stehen am 7. Mai in der Wallfahrtskirche zu Buckow (bei Nennhausen) auf dem Festspielprogramm. "Auf den musikalischen Spuren der Reformation" befindet man sich ferner am 10. Juni in der Nennhausener Dorfkirche.

Auch der Festspielsommer bietet besondere Glanzlichter in einer beschwingten Open-Air-Reihe. Rund um den Beetzsee gibt es Jazz, Swing und heitere Klaviermusik an zwei Flügeln zu erleben. Ein besonderer sommerlicher Höhepunkt ist das Konzert der Hamburger Chansonsängerin Anna Depenbusch am 13. August. Sie ist mit ihrem neuen Album "Das Alphabet der Anna Depenbusch" auf Tournee und gibt ein exklusives Konzert im Schlossgarten Ribbeck.

Karten sind via Internet auf www.havellaendische-musikfestspiele.de sowie unter 033237/85963 erhältlich.