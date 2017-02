Flugschau wird auf fünf Tage ausgeweitet

artikel-ansicht/dg/0/

Schönefeld (MOZ) Die nächste Internationale Luftfahrtausstellung (ILA) wird im April 2018 stattfinden. Das teilten am Freitag der Bundesverband der Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) und die Messe Berlin mit. Vorgezogen worden sei der Termin auf Wunsch der Wirtschaft, heißt es in einer Mitteilung. Bislang fand die Messe meist bei sehr gutem Wetter im Monat Juni statt. Die ersten drei Tage sind wie gewohnt den Fachbesuchern vorbehalten, die sich ab 25. April auf dem 250000 Quadratmeter großen Gelände umschauen können. Am Wochenende öffnet die ILA dann für alle Besucher ihre Tore.

Das Programm der Messe knüpft an das Konzept von 2016 an, sagte BDLI-Geschäftsführer Volker Thum. Dazu gehören die Themen Luftfahrt, Weltraum, Verteidigung und Sicherheit. Zudem werde es eine Konferenz zu den künftigen Herausforderungen der Branche geben. Thum spricht auch von neuen Impulsen bei den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Die Spitzentechnologien werden auch im Flugprogramm live zu erleben sein. Geplant ist, dass die nächste ILA die Umfänge der letzten Jahre erreicht. 2016 beteiligten sich mehr als 1000 Aussteller aus 37 Ländern an der Flug- und Raumfahrtschau. 150000 Besucher strömten an den vier Tagen auf das Gelände des Berliner ExpoCenters. Rund 200 Fluggeräte wurden in der Luft und am Boden vorgestellt.

Um die Zukunft der ILA hatte es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen gegeben. Hintergrund waren etliche Messen wie die Aircraft Interiors Expo in Hamburg oder die Aero in Friedrichshafen, die sich gegenseitig Konkurrenz machten. Deshalb hatten die ILA-Veranstalter 2016 einen Neustart gewagt und sich als Innovationsmesse etabliert. Zur Entflechtung der Termine sei die Messe auch von Juni auf April vorgezogen worden.