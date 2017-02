Schlechte Erinnerungen an Hinspiel

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Der Oranienburger HC empfängt am Sonnabend um 18.30 Uhr in der 3.Handball-Liga Nord die SG VTB (Vareler Turnerbund) Altjührden. Da kommt die Frage auf: Wo liegt eigentlich Altjührden?

Altjührden liegt im Landkreis Friesland in Niedersachsen und ist einer der 20Stadtteile von Varel. In der Saison 1976/77 trat die SG VTB/Altjührden erstmalig in der Regionalliga an und etablierte sich in den Folgejahren zu einer festen Handballgröße im Norden. Von 2003 bis 2016 war das Team unter dem Namen HSG Varel, beziehungsweise HSG Varel-Friesland am Start. Nach dem Bruch der Spielgemeinschaft aus den Vereinen Vareler Turnerbund, TuS Obenstrohe, TuS Dangastermoor und TV Altjührden fanden sich der Vareler Turnerbund und der TV Altjührden erneut zur SG VTB/Altjührden zusammen, um die lange Tradition des Leistungshandballs in Varel fortzusetzen.

In der vergangenen Saison belegte das Team von Trainer Andrzej Staszewski unter dem Namen HSG Varel-Friesland Platz zehn in der 3. Liga West. Derzeit steht das Team mit sechs Siegen, einem Remis und zwölf Niederlagen auf Platz 13 der Nord-Staffel. Viermal wurde zuhause gewonnen, darunter auch am 10. September 2016 mit 22:19 gegen den Oranienburger HC. Auswärts gab es bisher Erfolge beim OHV Aurich und in Werder.

OHC-Trainer Christian Pahl erinnert sich nur ungern an das Hinspiel. "Da waren wir nicht aggressiv genug und haben natürlich auch zu wenige Tore erzielt." Wie die Aufstellung aussehen wird, könnte erst kurz vor Spielbeginn entschieden werden. Denn Robin Manderscheid und Robert Stelzig hatten bis Donnerstag noch gar nicht trainiert, Josip Perkovic, Nils Müller und Christoph Genielke werden weiterhin fehlen. So dürfte es keine leichte Aufgabe für die Gastgeber werden. "Vor allem auf die Achse am Kreis mit Oliver Staszewski müssen wir achten, um nicht wieder eine Überraschung zu erleben", sagt Christian Pahl.