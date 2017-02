Lindow-Gransee fehlt auch der Zuspieler

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Die Zweitliga-Volleyballer des SV Lindow-Gransee erlebten zuletzt ein Wechselbad der Gefühle. Vor drei Wochen dominierten sie in eigener Halle das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Giesen Grizzlys nach Belieben (3:0) - verloren acht Tage später aber bei Schlusslicht TeBu Volleys in vier Sätzen. Um im Rennen um Platz 3 konkurrenzfähig zu bleiben, muss nun ein Heimsieg gegen den TVA Hürth her.

"Kein leichtes Unterfangen", sagt Trainer Victor Eras vor der Partie gegen den um elf Punkte schlechteren Tabellenachten (Sonnabend, 18Uhr, Dreifelderhalle). "Es wird schwer. Und wenn ich an das Hinspiel denke, wird es noch schwerer", so der Übungsleiter der Grün-Weißen. Bei der Tie-Break-Niederlage im Oktober habe sein Team in Nordrhein-Westfalen eine schwache Leistung abgeliefert - die nur noch durch den Auftritt vor zwei Wochen im Tecklenburger Land getoppt worden sei. "Hürth hat sich seitdem sogar noch aus der ersten Liga verstärkt", spielt Eras auf die Verpflichtung des ehemaligen Solingers Daniel Wernitz an. "Wir sind natürlich heiß auf die Revanche, wissen aber um die Schwere der Aufgabe. In der Favoritenrolle sehe ich uns nicht." Das Selbstbewusstsein habe durch die Niederlage beim Letzten nicht gelitten. "Die Sätze waren alle megaknapp. Es war unsere beschissenste Leistung aller Zeiten. Wenn wir gut spielen, können wir jeden schlagen." Wie die Mannschaft im siebtletzten Saisonspiel aussehen wird, ergibt sich erst kurzfristig. Fest steht, dass neben den Langzeitverletzten Toni Hellmuth und Till Theißen auch Zuspieler Ole Schwerin fehlt.