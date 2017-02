In Gedenken die Scholl-Geschwister

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Mit weißen Rosen, niedergelegt am Gedenkstein für Hans und Sophie Scholl vor der gleichnamigen Grundschule in der Weitzgrunder Straße, gedachten Schüler, Lehrer und Einwohner der Kur- und Kreisstadt am Mittwochnachmittag der 1943 durch das Nazi Regime ermordeten Mitglieder der Studentischen Widerstandsgruppe "Weiße Rose".