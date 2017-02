Eggert/Benecken gewinnen auch letztes Weltcup-Rennen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554993/

Für die in dieser Saison unangefochtenen Eggert/Benecken, die sich bereits vor dem abschließenden Rennen im Erzgebirge den Sieg im Gesamtweltcup gesichert hatten, war es der neunte Erfolg im zwölften Rennen. Drei Siege feierten die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt, die in Altenberg nach einer schlechten Fahrt im ersten Durchgang nicht über einen enttäuschenden 13. Rang hinauskamen. Das in den vergangenen Jahren hochdekorierte Duo vom Königssee verpasste in diesem Winter den fünften Titel im Gesamtweltcup.