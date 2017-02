artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der rot-rot-grüne Berliner Senat sieht die Armutsbekämpfung in Berlin als eine seiner zentralen Aufgaben in den kommenden Jahren. "Wir wollen eine ressortübergreifende Armutsstrategie", sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Samstag in Leipzig bei einer Klausurtagung der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Sie verwies darauf, dass jeder fünfte Bewohner der Hauptstadt von Armut bedroht sei und es in Berlin mehr Armutsrisiken gebe als anderswo. Besonders betroffen seien nicht zuletzt Alleinerziehende. "Berlin als Stadt der Alleinerziehenden hat ein Problem." Hier müsse gegengesteuert werden.