artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555000/

In der Lausitz sind die Kinogänger besorgt. Der "Weltspiegel" in Cottbus, Deutschlands zweitältestes Kino und das älteste in Brandenburg, soll am kommenden Dienstag im Amtsgericht der Stadt zwangsversteigert werden. Der Wert der Immobilie inklusive Nebengebäude und Grundstück ist mit einer Million Euro bewertet. Der Betreiber Ralf Zarnoch konnte die Kredite an die Gläubiger nicht mehr zahlen und hatte bereits im Oktober 2014 Insolvenz angemeldet. Die Kinobesucher hatten das kaum bemerkt, denn der Betrieb ging wie gewohnt weiter. Auch Veranstaltungen finden nach wie vor in dem vor wenigen Jahren aufwendig sanierten Gebäude statt.

Zarnoch hatte sich den Berliner Insolvenzverwalter Udo Feser an die Seite geholt. Erfahrungen hat der Anwalt bereits mit Berliner Kinos, wo er ebenfalls zwangsläufig zum Kinobetreiber geworden ist. Sein Credo: weiterspielen und nicht verschleudern.

Feser hält es für möglich, dass es am Dienstag keinen Zuschlag geben werde. Erst bei einer zweiten Runde können die Bieter mit dem Preis heruntergehen. Auch eine künftige Betreibergesellschaft wäre möglich, erklärte der Rechtsanwalt. Dass der Kinobetrieb im renommierten "Weltspiegel" weitergeht, da ist sich Feser sicher.

Das Haus im Jugendstil ist denkmalgeschützt und sieht im Kern eine andere Nutzung nicht vor. Den Anbau, in dem vor fünf Jahren zwei neue Kinosäle für je 80 Besucher sowie Filmbar, Foyer und Dachterrasse entstanden sind, dürfe ein neuer Besitzer wohl verändern. Der rekonstruierte Hauptsaal mit seinen rund 500 Plätzen, dem geschwungenen Rang und seiner mit mystischen Ornamenten verzierten goldbronzenen Kassettendecke - ein Meisterwerk des Jugendstils - muss hingegen erhalten bleiben, heißt es bei den Denkmalschützern der Stadt. In einzigartiger Weise korrespondiert das Haus mit dem Jugendstiltheater der Stadt, das seit Wendezeiten brandenburgisches Staatstheater ist.

Im Mai 2011 wurde der "Weltspiegel", der schon zu DDR-Zeiten ein beliebtes Kino war und nach der Wende vorübergehend für ein paar Jahre schloss, pünktlich zum 100. Geburtstag mit einer Festveranstaltung wiedereröffnet. Regisseur Wim Wenders war extra mit der Premiere seines preisgekrönten 3D-Tanzfilms "Pina" über die Wuppertaler Ballett-Choreografin Pina Bausch nach Cottbus gekommen. Auch jetzt läuft das Konzept weiter. "Kino natürlich, Talkshows, Konzerte, Lesungen, Tagungen und alles, was sich da anbietet", sagt Ralf Zarnoch. Allerdings seien die großen Verleiher über einen Kinoausfall, der durch andere Veranstaltungen entsteht, nicht immer begeistert.

Auch das Festival des Osteuropäischen Films, das größte Filmfest in Brandenburg, hat im "Weltspiegel" eine seiner wichtigen Spielstätten. "Das soll auch so bleiben", sagt Zarnoch, der das Haus in der Innenstadt gemeinsam mit Feser betreibt. "Seinen" Insolvenzverwalter lobt Zarnoch. Der Mann wisse, was er tue - im Sinne eines gut funktionierenden Kinos. Nur mit den Geldgebern hadert er im Telefongespräch. Zu näheren Auskünften ist er nicht bereit.

Zarnoch war es auch, der die Idee hatte, das Haus neu herzurichten. Und das in einer Zeit, in der in ganz Brandenburg immer wieder Kinos aus Mangel an Besuchern schließen müssen. Umbau und Sanierung haben fast drei Millionen Euro gekostet. Dass für ein solches Projekt ein langer Atem nötig sei - gerade wenn es beim Umbau im Bestand zu erhöhten Kosten kommt - weiß der Cottbuser natürlich. Was für den BER geht, die tägliche Bezuschussung eines Projekts, ist einem einzelnen Privatinvestor nicht vergönnt.