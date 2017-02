artikel-ansicht/dg/0/

Mexiko-Stadt (dpa) Angesichts der angespannten Beziehungen zu den USA hat der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto an den Nationalstolz seiner Landsleute appelliert. Mexiko sei zum Wettstreit bereit - mit wem auch immer und wo auch immer. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hat sich das Verhältnis der Nachbarländer deutlich verschlechtert. Trump will eine Grenzmauer bauen und Millionen illegaler Einwanderer abschieben. Zudem droht er mit Strafzöllen gegen in Mexiko gefertigte Produkte und stellt das Nordamerikanische Freihandelsabkommen in Frage.