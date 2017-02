Konfrontation setzt sich fort

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde (MOZ) Die Scharmützel setzen sich fort: Die AfD in Schönwalde bleibt auf Konfrontationskurs zu Bodo Oehme (CDU). Deren Vertreter sehen in der positiven Einschätzung des Verwaltungschefs zum Neustart in der Jugendarbeit einen "deutlichen Kontrast zur realen Lage". Der Bürgermeister weist die neuerliche Kritik dagegen entschieden zurück.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555011/

"Der Erfolg eines Jugendclubs bemisst sich zu allererst an der Zahl der jugendlichen Nutzer und daran gemessen liegt Oehme mit seinem Wunschdenken völlig daneben", sagt Sprecher Gerald Hübner vor dem Hintergrund, dass der Bürgermeister zuletzt ein positives Zwischenfazit gegeben und von einer durchweg guten Resonanz sowie neuem Schwung gesprochen hatte, nachdem erneut ein Kooperationsvertrag mit dem ASB geschlossen worden war.

"Es muss jetzt mit den Jugendlichen zusammen ein Konzept entwickelt werden, sonst wird der Jugendclub weiterhin leer bleiben", forderte Hübner, der sich allerdings laut Oehme auf Wissen vom Hörensagen stütze, weil er in einer entsprechenden Sitzung des Bildungsausschusses nicht dabei gewesen sein soll.

In dieser soll indes Hübner zufolge bemängelt worden sein, "dass bisher kein zielführendes Konzept vorgelegt wurde und auch die zugesagte Bedarfsanalyse unter Mitwirkung der betroffenen Jugendlichen noch immer fehlt". Wäre Oehme seinen Angaben zufolge in besagter Sitzung vor Ort gewesen, "hätte er vielleicht weniger am Thema vorbeigeredet". Dort seien Worte wie "Fiasko" gefallen. Hübner: "Es muss jetzt mit den Jugendlichen zusammen ein Konzept entwickelt werden, sonst wird der Jugendclub weiterhin leer bleiben."

Der Bürgermeister wiederum habe den Eindruck, die AfD sei nach den verbreiteten Falschinformationen zur Jugendarbeit in Schönwalde via eines Flyers, verbal hatte er deshalb die rote Karte gezeigt, "nicht kritikfähig". "Hier geht es nicht um Wunschdenken, sondern um Beschlüsse der Gemeindevertretung, die umgesetzt werden. Was Gerald Hübner sagt, mit den Jugendlichen gemeinsam müsse ein Konzept erarbeitet werden, steht genau so in unserem Konzept drin. Ich freue mich über diese Erkenntnis. Von einem Fiasko kann keine Rede sein. Außerdem ist es in demokratischen Parteien üblich, andere Auffassungen zu vertreten. Das gehört zur Meinungsfreiheit dazu", meinte der Verwaltungschef.