Sonder-SVV wegen Kreisgebietsreform

Brandenburg (MZV) (tms) "Gebietsreformen beeinträchtigen die demokratische Teilhabe und sorgen meist nicht für effizientere Verwaltungen." So lautet das Ergebnis einer neuen Überblicksstudie aus dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und ifo-Institut. Forscher werteten dafür 30 empirische Studien aus, die die Auswirkungen von Gebietsreformen auf öffentliche Ausgaben, Wachstum sowie die demokratische Teilhabe untersuchten. Zusammen gefasst: Demokratieunzufriedenheit und Stärkung populistischer Strömungen statt Einsparungen und Effizienzgewinnen. Schonendere Alternativen wie gemeindeübergreifende Kooperationen, Funktionalreformen und Verwaltungsmodernisierung seien sinnvoller. Im Land Brandenburg sind sie noch immer nicht gewollt. Zumindest nicht von den Entscheidungsträgern. Die Stimmung im Land scheint eine andere. Der Widerstand gegen die seit 2014 lancierte und 2019 greifende Kreisreform wird immer mächtiger. Und seit die Volksinitiative ihre beinah 130.000 Unterschriften gegen das Vorhaben abgeliefert hat, wird sich immer mehr und deutlicher gewehrt. Ganz frisch hat sich Teltow-Fläming mit Linke-Landrätin Kornelia Wehlan für die Eigenständigkeit entschieden, will nicht mit Dahme-Spreewald zu "Dahmeland-Fläming" mutieren. Potsdam-Mittelmark will sowieso das Amt Beetzsee nicht hergeben und der Landkreis Havelland Brandenburg an der Havel nicht haben. Die kreisfreie Havelstadt indes scheint noch uneins. Die Stadtführung ist vehement gegen die Reform, hat aber in den Gremien rot-rote Politiker mit Contry-Potential und Ambitionen für Landesämter. Ob unter solchen Voraussetzungen Einigkeit zu erzielen ist, wird sich im Laufe der nächsten Tage zeigen. Die Stadt ist nämlich in der Pflicht, noch im März eine Stellungnahme zur geplanten Kreisgebietsreform ans Land zu senden. Jedoch war in trauter Einigkeit (mit Fraktionsvorsitzenden und Hauptausschuss) die Februar-Stadtverordnetenversammlung abgesagt worden - in Ermangelung von Verwaltungsvorlagen. Die Stellungnahme aber soll ein Votum der Stadtverordneten sein. Die Stadtverwaltung hat sich beim Formulieren stattdessen einer Berliner Rechtsanwaltskanzlei bedient, Freitag einen Kreisfreiheitsausschuss einberufen und für den 8. März dann doch eine Sondersitzung der Stadtverordneten angesetzt. Fraglich, ob die Brandenburger ein ähnlich klares Votum wie die Cottbuser abliefern. Dort hatten die Stadtverordneten vergangene Woche einstimmig für den Erhalt der Kreisfreiheit gestimmt. Ganz zur Freude der Volksinitiative "Bürgernähe erhalten - Kreisreform stoppen". Seit Übergabe der 129.464 Unterschriften im Landtag steht auf deren Internetseite www.kreisreform-stoppen.de: "Damit war das Quorum von 20.000 der ersten Stufe der Volksinitiative weit übererfüllt und selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen. Nun liegt es an der Regierungskoalition, ihre Pläne zu Zwangsfusionen und "Monster-Landkreisen' zu überdenken. Wenn nicht, geht es bald in die zweite Stufe, das Volksbegehren. Doch deren 80.000 Unterschriften sollten nach dem starken Start auch kein großes Problem werden." Bis Mitte Juni hat der Landtag Zeit, über die Initiative zu entscheiden.