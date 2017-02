Liebenwalde beschließt Liste für Förderprojekte

artikel-ansicht/dg/0/

¦ Hammer: Deckenerneuerung der Liebenthaler Straße

¦ Freienhagen: grundhafter Ausbau des Malzer Weges

¦ Freienhagen: grundhafter Ausbau des Weges zur Großsiedlung

¦ Neuholland: grundhafter Ausbau der Eismeerstraße

¦ Liebenwalde: grundhafter Ausbau der Straße "Am Kiez"

¦ Liebenwalde: grundhafter Ausbau des Liebenthaler Weges

¦ Liebenwalde: grundhafter Ausbau des Prötzedamms

¦ Liebenwalde: Rekonstruktion der ehemaligen Oberschule

¦ Liebenwalde: Rekonstruktion des Bahnhofes

¦ Liebenwalde: Sicherung des ehemaligen Wohngebäudes Mittelstraße 9

Da die Projekte über unterschiedliche Förderprogramme realisiert werden können - beispielsweise über die des Ministeriums für Ländliche Entwicklung oder des Ministeriums für Infrastruktur - könne die Verwaltung hier nun schnell und flexibel reagieren und die Zuwendungen beantragen, hieß es. Ungeachtet dessen, so der Hinweis von Bürgermeister Jörn Lehmann (parteilos), werde die Realisierung nur erfolgen, wenn die Projekte in den Ortsteilen und im Bauausschuss beraten wurden und das dazu notwendige Geld als Co-Finanzierung im Haushalt eingestellt sei. Von den 13 anwesenden Mitgliedern des Stadtparlamentes (plus Bürgermeister 14) stimmten 13 für die Vorlage. Willi Fechner (BfL) lehnte den Beschluss mit dem Hinweis ab, dass genau umgekehrt diskutiert werden müsse - also zuerst die Beiräte und der Fachausschuss zu beteiligen seien.

Als Tischvorlage nachgereicht, hatten die Kommunalpolitiker außerdem über die Aufstellung einer Ladestation des Stromnetzanbieters Edis in Liebenwalde zu entscheiden. Der ist im Zuges des neuen Förderprogramms Elektromobilität der Bundesregierung gerade dabei, solche Stationen in Absprache mit den Kommunen zu bauen - eben auch in Liebenwalde. "Wir sollten das Angebot annehmen, wenn wir für die Umwelt was tun wollen. Niemand hier kauft ein Elektroauto, wenn er zum Tanken nach Berlin muss", so der Bürgermeister. Als Standort wurde die neu zu schaffende Parkfläche am Stadthafen vorgeschlagen. Die Tankstelle als Standort war aufgrund der wenigen Parkflächen nicht in Betracht gezogen worden. Auch dabei stimmten 13 Kommunalpolitiker mit Ja, einer stimmte dagegen.