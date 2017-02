McIlroy wehrt sich nach Trump-Verabredung gegen Kritik

artikel-ansicht/dg/0/

West Palm Beach (dpa) Der nordirische Weltklasse-Golfer Rory McIlroy wehrt sich gegen die aufkommende Kritik an seiner Person, nachdem er am vergangenen Wochenende eine Einladung von US-Präsident Donald Trump zu einer Runde Golf angenommen hatte.

Das Treffen in Florida sei weder eine Werbeveranstaltung noch ein politisches Statement gewesen, schrieb der 27-Jährige bei Twitter. Der Weltranglistendritte gab an, wegen der Verabredung mit Trump von Unbekannten unter anderem als Faschist und Fanatiker beschimpft worden zu sein. «Nur weil ich eine Zeit lang in der Nähe von jemandem verbracht habe - das ist lächerlich», kommentierte er.