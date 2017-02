Tessa überwältigt von Spendenbereitschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (MZV) Die Spendenbereitschaft der Menschen in Oberhavel für die an Leukämie erkrankte Tessa Szereiks ist überwältigend. Zur Typisierungsaktion, die am Sonnabend an der Regine-Hildebrandt-Schule in Birkenwerder stattfand, kamen bis zum frühen Nachmittag bereits mehr als 800 Menschen. Eigentlich sollte die Spendenaktion um 15 Uhr beendet sein. Aber die Schlange der Wartenden, die ihr Blut testen lassen wollten, war immer noch mehr als 200 Meter lang. Etwa eine Stunde Wartezeit nahmen die Menschen auf sich, um als mögliche Stammzellenspender zur Verfügung zu stehen.