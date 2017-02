artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) In Brandenburg werden derzeit rund 30 junge Flüchtlinge mit einem Lehrvertrag in Handwerksberufen ausgebildet. Etwa 45 Migranten nehmen an einer Einstiegsqualifizierung teil, die in der Regel sechs Monate dauert, wie die drei Handwerkskammern in Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) der Deutschen Presse-Agentur mitteilten.