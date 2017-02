Pete Doherty raunzt Becher-Werfer an

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Hamburg (dpa) - Es sind so einige Dinge durch die Luft geflogen beim Konzert von Skandal-Rocker Pete Doherty in Hamburg. Dass aber wiederholt mit Bechern auf ihn gezielt wurde, machte den 37-Jährigen sauer.

Der britische Musiker gab ein Konzert in Hamburg. © Christian Charisius/dpa

«Da musst du wohl noch üben», raunzte er in Richtung eines Zuschauers, als ihn auf der Bühne in der Großen Freiheit ein Wurfgeschoß nur knapp verfehlte. «Ja, ja, und in die Augen gucken kannst du mir auch nicht», meinte der Musiker.

Je später der Abend, umso mehr schmiss dann auch Doherty mit Sachen um sich: Durch die Luft flogen Plastikflaschen, Mikrofonständer und sogar seine Gitarre, die ein Roadie so gekonnt auffing, als hätte er das schon öfter gemacht.

Der britische Rockmusiker, Ex-Freund von Supermodel Kate Moss (43), hatte auf seiner Tour am Freitagabend in der Hansestadt Station gemacht - dort war auch sein aktuelles Soloalbum «Hamburg Demonstrations» entstanden.