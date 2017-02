Hertha erfolgreich im Kampf um Europa

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Das Duell um Europa verlief lange Zeit auf Augenhöhe, wenn auch auf äußerst bescheidenem spielerischem Niveau. Am Ende sicherte sich Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga mit dem hart umkämpften 2:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt drei wichtige Punkte und zog in der Tabelle am Gegner vorbei auf Rang 5. Die Hessen verloren zudem Stürmer Haris Seferovic nach einer Tätlichkeit an Niklas Stark.Während bei Hertha Trainer Pal Dardai auf die gleiche Mannschaft wie beim 1:1 gegen den FC Bayern München setzte, stellte sich die Defensive der Frankfurter Eintracht stellte im Prinzip selber auf.

Mit Jesus Vallejo (Muskelfaserriss), David Abraham (Rotsperre) und Omar Mascarell (Gelbsperre) fielen gleich drei Stammspieler aus. „Wir müssen wieder an die Leistungsgrenze ran. Dafür brauchen wir Leidenschaft und Intensität“, forderte der Trainer Hessen, Nico Kovac, der einst für die Hertha 223 Ligaspiele (23 Tore) absolvierte, dabei auch gemeinsam mit seinem Berliner Pendant auf dem Platz stand. Beide spielten von 2003 bis 2006 für die Hertha. "Solche Spieler wie Niko und ich waren, wünscht sich jeder Trainer", lobte Dardai seine und Kovacs Arbeitseinstellung.

Beide standen für Ehrgeiz, Disziplin und Teamfähigkeit. Und genau diese Eigenschaften zeichnen bisher auch die überraschend gut dastehenden Berliner und Frankfurter aus.Angesichts der Wichtigkeit der Partie entwickelte sich von Beginn kein schönes, sondern ein von zahlreichen Fouls geprägtes Spiel, bei dem die vom Kämpfer Dardai trainierten Berliner zeigten, dass sie auch keine Kinder von Traurigkeit sind. Nach vier Minuten kassierte John-Anthony Brooks von Schiedsrichter Sascha Stegemann für ein Foul die Gelbe Karte. Spielkultur wie es sich Hertha-Trainer Dardai von seiner Elf wünscht, blieb Mangelware.

Es dauerte eine halbe Stunde, ehe sich die erste Chance entwickelte – für die Eintracht. Nach einem perfekten Steilpass von Haris Seferovic entwischte der agile Ante Rebic zwischen Brooks und Sebastian Langkamp hindurch, scheiterte aber an Torwart Rune Jarstein. Die Berliner schienen ihren spielerischen Schwung aus dem Spiel gegen die Bayern komplett verloren zu haben. Die Arbeit gegen den Ball wirkte halbherzig und ging es doch einmal vorwärts, hatten die Blau-Weißen mit der gut organisierten Defensive der Gäste ihre Probleme. Die Dreierkette mit Bastian Oczipka, Michael Hector und Timothy Chandler kam nie in Bedrängnis, weil die Partie an Herthas Außenspielern Salomon Kalou und Genki Haraguchi vorbeilief. Gleichwohl kreierten die beiden die einzige Berliner Möglichkeit, aber der Kopfball von Kalou nach Flanke des Japaners war leichte Beute für Eintracht-Schlussmann Lukas Hradecky (40.).

Dass die Hertha es besser kann, bewies sie kurz nach Wiederbeginn. Niklas Stark schickte Kalou mit einem tollen Pass auf die Reise, der Ivorer verlor bedrängt von Oczipka den Zweikampf im Strafraum, doch Torjäger Vedad Ibisevic reagierte am schnellsten und versenkte den freigewordenen Ball zum 1:0 in den Maschen (52.). Die Eintracht reagierte. Kovac brachte mit Shani Tarashaj und Danny Blum frische Spieler. Die Berliner verlegten sich mit dem Vorsprung im Rücken auf Konter. Nicht gerade eine Stärke der Mannschaft. „Da machen wir selten ein Tor“, bekannte Dardai im Vorfeld. Dass gelang den Berlinern erneut nicht, dafür bestätigen die Frankfurter ihren Ruf.

Die Hessen gelten als Raubeine: vier Rote, eine Gelb-Rote und 56 Gelbe Karten bedeuten das Schlusslicht in der entsprechenden Tabelle. Nun kam eine weitere Rote Karte hinzu, weil Seferovic seinen Arm Stark im Hertha-Strafraum ins Gesicht schlug. In Überzahl machte dann Vladimir Darida nach Flanke des eingewechselten Maximilian Mittelstädt per Kopfball das 2:0 und damit den Deckel drauf (84.). Für die letzten drei Minuten kam dann noch unter den Jubel der Fans Herthas Königstransfer der Sommerpause, Ondrej Duda zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz.

Im Vorfeld der Partie kam es zu einer Massenschlägerei zwischen beiden Fanlagern. Etwa 100 Anhänger von Eintracht Frankfurt sind dem Vernehmen nach in Moabit auf der Beusselstraße gezogen, um ein Szenetreffpunkt von Hertha-Ultras zu attackieren. Es flogen Flaschen, auch Leuchtraketen. Dem Vernehmen nach war die Schlägerei nicht verabredet, sondern ein geplanter Angriff von Frankfurtern. Etwa 60 Personen wurden von der Polizei festgesetzt und ihre Personalien aufgenommen. Es soll fünf Verletzte gegeben haben.