artikel-ansicht/dg/0/

Heidelberg (dpa) Ein Fahrer ist mit seinem Auto im Zentrum von Heidelberg in eine Fußgängergruppe gefahren und dann mit einem Messer bewaffnet zu Fuß geflüchtet. Drei Passanten wurden auf dem belebten Bismarckplatz am Samstagnachmittag verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Abend sagte.