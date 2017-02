Europa-League-Erfolge sollen Gladbach und Schalke beflügeln

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Achtelfinal-Einzug in der Europa League soll dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga Schwung für die Aufholjagd Richtung Europapokal-Plätze verleihen.

Schalke 04 will wieder näher an die internationalen Ränge heranrücken. © Friso Gentsch/dpa

Die Gladbacher sind nach der furiosen Aufholjagd beim 4:2 in Florenz an diesem Sonntag (15.30 Uhr) beim Liga-Vorletzten FC Ingolstadt gefordert. Während die Oberbayern im Abstiegskampf punkten müssen, will die Borussia ebenso wie Schalke zumindest etwas näher an die internationalen Ränge heranrücken. Die Gelsenkirchener empfangen zum Abschluss des 22. Spieltages (17.30 Uhr) 1899 Hoffenheim, das seinen derzeitigen Platz in der Spitzengruppe behaupten möchte.

«Ich erwarte ein sehr interessantes und intensives Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen», sagte Schalke-Trainer Markus Weinzierl, dessen Team nach dem 1:1 gegen PAOK Saloniki seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen ist. Schon am Mittwoch steht Schalke dann im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Bayern München wieder vor einer sehr schweren Aufgabe.

Hoffenheim will nach 1:2-Niederlagen in Leipzig und Wolfsburg auswärts wieder punkten. 1899-Trainer Julian Nagelsmann verwies auf die Dreifach-Belastung für die Gastgeber. «Die sechste oder siebte englische Woche nacheinander zehrt schon an den Kräften», sagte er.

Ingolstadt muss auf seinen gesperrten Stürmer Mathew Leckie verzichten. «Wir müssen wirklich alles abrufen, um zu punkten», sagte Trainer Maik Walpurgis vor dem Duell gegen Borussia Mönchengladbach. Gäste-Kapitän Lars Stindl, der in Florenz mit drei Toren herausragte, warnte vor dem Abstiegskandidaten: «Besonders in Ingolstadt sind die Schanzer sehr unangenehm zu bespielen.»