Vogelpest weitet sich in Oder-Spree aus

Beeskow (MOZ) Im Landkreis Oder-Spree häufen sich die Nachweise des Vorkommens von Influenza-Virus A, Subtyp H5N8 bei Wildvögeln. Am Spreeufer in Kummerow, am Oder-Spree Kanal in Kummersdorf und am Spreeufer in Hangelsberg wurden jeweils mehrere verendete Wildvögel - Schwäne, Wildgänse, Reiher und Komorane - gefunden. Bei der Untersuchung im Landeslabor Berlin-Brandenburg in Frankfurt (Oder) wurde bei vier Schwänen und zwei Graugänsen der Erreger nachgewiesen.