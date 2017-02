Zaun muss erneuert werden

artikel-ansicht/dg/0/

Demnitz (MOZ) Der kaputte Zaun am öffentlichen Spielplatz neben der Kirche wurde bei der Ortsbeiratssitzung am Donnerstagabend diskutiert. Bei einer Sicherheitsüberprüfung wurde der marode Zustand des Holzgeflechts bemängelt; dadurch bestehe sofortiger Handlungsbedarf, gab Ortsvorsteher Olaf Bartsch der anwesenden Kämmerin Martina Jucksch mit auf den Weg. Ansonsten waren zukünftige Maßnahmen Thema, die als Vorschläge in den Haushalt 2018 aufgenommen werden sollen. Prioritäten haben dabei die Erstellung eines Sanierungskonzeptes für das Gutshaus und Reparaturarbeiten an Gehwegen. Auf der Wunschliste sind weitere zehn Punkte. Davon stehen Böschungssicherung am Schlossteich und Dämmung am Feuerwehrgerätehaus ganz oben.