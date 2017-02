Wandlitzer Schulplaner setzen auf Zuzug

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555082/

Neue Bauten bestimmen das Ortsbild: Neben der Wandlitzer Grundschule entsteht ein Mehrzweckgebäude (Foto), neben der Klosterfelder Schule muss gebaut und in Basdorf dürften bald fünf erste Klassen eingeschult werden. Die Nähe zu Berlin beschert Wandlitz z © MOZ/Hans Still

Wenn die Wandlitzer ihre Entwicklung kommender Jahre diskutieren, schwingt große Zuversicht mit. Die Gemeinde zählt zwar nicht zum direkten Speckgürtel Berlins und soll deshalb weniger wachsen dürfen als beispielsweise Panketal oder Ahrensfelde. Aber Zuzug bestimmt die Zukunft. "Auch der Landkreis kommt mittlerweile nicht mehr zu den dramatischen Einschätzungen beim Einwohner-Schwund", merkt die Wandlitzer Hauptamtsleiterin Gisela Peter daher selbstbewusst an. Von 2014 bis 2015 registrierte die Wandlitzer Verwaltung 450 neue Einwohner, von 2015 zu 2016 waren es 300 Neubürger. Zum Jahresende 2016 lag die Einwohnerzahl bei rund 22 700.

Die Entwicklung ist damit vorgegeben: "Zwar sterben mehr Einwohner als es Neugeborene gibt, aber der Zuzug gleicht dieses Defizit locker aus", beurteilt die Hauptamtsleiterin. Ein Trend, der bei der Planung künftiger Kitas und Schulen von Belang sein dürfte. Daher gelten die drei Grundschulen in Wandlitz, Basdorf und Klosterfelde als langfristig gesichert, ebenso die beiden weiterführenden Schulen in Klosterfelde und Wandlitz. Zurücklehnen will sich die Gemeindeverwaltung deshalb nicht, zumal aus dem politischen Raum immer wieder die Forderung kommt, für Wandlitz eine Gesamtschule zu fordern. Frank Bergner (Linke) gehört zu den Gemeindevertretern, die sich dafür einsetzen, dass Wandlitzer Jugendliche ohne weitere Fahrwege nach Bernau oder Zepernick in ihrer Heimat auf Wunsch innerhalb von drei Jahren zum Abitur kommen können. "Wir sollten uns gegenüber dem Kreis dafür einsetzen und auch darauf bestehen", wiederholt der Basdorfer immer wieder. Eine Position, die von der Gemeindevertretung übernommen wurde und sich daher in der Stellungnahme der Gemeindeverwaltung zum Schulentwicklungsplan wiederfinden wird.

Der Barnimer Bildungsdezernent Matthias Tacke steht diesem Ansinnen allerdings ablehnend gegenüber. Durch die Schaffung der Oberstufenzentren seien bis zu einhundert neue Plätze entstanden, wird in Eberswalde argumentiert.

Für die Oberschule Klosterfelde erwartet Gisela Peter im Herbst die Errichtung von drei siebenten Klassen. Und auch an der Basdorfer Grundschule scheinen langfristig fünf erste Klassen pro Jahrgangsstufe realistisch. Dissenz zum Landkreis besteht beispielsweise bezüglich der Zahl der Wandlitzer Schüler an der Bernauer Montessori-Schule in der Waldsiedlung. "Wir können nicht verstehen, warum der Landkreis nicht von den realistischen Zahlen ausgeht. Einhundert Wandlitzer Schüler besuchen diese Einrichtung, diese werden aber nicht berücksichtigt", erinnert Gisela Peter. Und auch die Zuwachszahlen der Gemeinde Wandlitz finden sich beim Kreis nicht wie erwartet wieder. 60 bis 70 Wandlitzer Kinder gehen bereits in den Montessori-Kindergarten. Dass diese Kinder später in Wandlitzer Grundschulen das Alphabet lernen werden, steht daher eher nicht zu erwarten. "Wir rechnen mit dem Wechsel von der Kita zur Montessori-Schule", bestätigt die Hauptamtsleiterin. Sie ist sich sicher, Bebauungsgebiete wie in Basdorf mit dem Projekt Basdorfer Gärten und der Ausweisung von knapp 30 Eigenheim-Bauplätzen im Umfeld der Gärten bewirken mittelfristig ein Plus an Einwohnern. Dieser Zuwachs werde vom Landkreis nicht kalkuliert. "Der Zuwachs betrifft besonders Wandlitz und Basdorf. Aber auch Klosterfelde wächst. 3180 Einwohner waren es 2011, jetzt zählen wir schon 3295 Einwohner", führt Gisela Peter vor Augen.