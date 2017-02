Ein halbes Jahrhundert "Schirri"

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Am Sonntag wird einer der "Macher" des Uckermärkischen Boxvereins 50 Jahre alt: Maik Schirrmeister. Im Kreise von Familienangehörigen, Freunden, ehemaligen und aktuellen UBV-Sportlern feiert er in diesen Tag hinein - natürlich in der Günter-Jähnke-Boxsporthalle.

Maik, von allen Freunden nur "Schirri" genannt, begann als Zehnjähriger mit dem Boxsport. Schnell wurde das Talent des kleinen blonden Rechtsauslegers erkannt - er kam in die Trainigsgruppe von Eckard van den Brand. Der war es auch, der ihn bereits drei Jahre später zum DDR-Schülermeister-Titel führte.

Sein größter Wunsch damals war, an der Sportschule beim ASK Vorwärts Frankfurt (Oder) trainieren zu dürfen. Aber dieser Traum platzte, weil sich seine Familie nicht von seinem Onkel - der lebte in der BRD - distanzieren wollte. Maik steckte den Kopf nicht in den Sand und trainierte fleißig weiter. Er wurde ein erfolgreicher Juniorenboxer bei der BSG Chemie in Schwedt.

Mit Eintritt ins Männeralter legte Schirrmeister für sich fest, dass es ohne Sportschule und ohne Clubtraining nicht bis ganz oben reichen wird - er wurde Übungsleiter. Sehr zum Bedauern von Ernst Urban, der damals eine neue Männerstaffel in Schwedt aufbaute und den 18-Jährigen gern im Team gesehen hätte. Dennoch wurden beide bald ein Team, ein Trainergespann. "Schirri" arbeitete mit den Jugendlichen, die entweder nicht den Sprung an die Sportschule geschafft hatten oder frühzeitig zurück kamen.

Maik Schirrmeister schickte auch keinen Späteinsteiger, der Talent und den nötigen Willen hatte, "von der Halle", wie die Boxer sagen. Seine Schützlinge errangen Titel auf nationaler Ebene, viele schafften dann auch den Sprung in das Liga-Team.

Bis heute sind ihm seine ehemaligen Jungs, die nun teils schon über 40 sind, dafür dankbar und reisen aus ganz Deutschland zum Ehrentag an. Viele von ihnen haben immer noch die Anrede "Herr Schirrmeister" auf der Zunge, obwohl er eigentlich nicht viel älter ist als sie.

Noch heute ist "Schirri" nahezu jeden Tag in der Boxhalle zu finden, wo er die 15- bis 18-Jährigen betreut. Aber er kümmert sich auch um die Ligaboxer. Für die Zuschauer bleibt er bei Bundesliga-Gefechten oft im Hintergrund und arbeitet in der Kabine. Nur wenn Boxer aus seiner Trainingsgruppe in den Ring steigen, nimmt er in der Sekundantenecke Platz.

All sein Einsatz für den UBV 48 ist unbezahlbar und reines Ehrenamt, das nach vollbrachter Arbeitszeit ab 17.30 Uhr und an den vielen Wettkampfwochenenden von ihm erbracht wird. Der Verein wünscht ihm noch viele schöne und erfolgreiche Jahre in "seinem" UBV und bedankt sich anlässlich des halben Jahrhunderts herzlichst bei "Schirri".