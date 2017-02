Tiger-Dame hat neuen Partner

artikel-ansicht/dg/0/

Der eine ist erst wenige Wochen alt, wurde im Eberswalder Tierpark geboren; der andere kam Anfang Februar in den Barnimer Zoo, ist mit zehn Jahren längst ausgewachsen. Der eine wiegt schätzungsweise aktuell um die sechs oder sieben Kilogramm, der andere bringt stolze 250 Kilo auf die Waage. Für den einen suchen Bernd Hensch und sein Team noch einen Namen, der andere hört auf "Pan".

Um beide, um den kleinen China-Leoparden, eine Nachzucht aus dem eigenen Hause, sowie um den Sibirischen Tiger, der für Nachwuchs sorgen soll, kümmert sich - in bewährter Weise - Tierpfleger Uwe Fanke. Auch wenn seine neuen Schützlinge noch der besonderen Fürsorge, der Eingewöhnung bedürfen, Sorgen bereiten sie ihm nicht.

Die Mutter des kleinen Leoparden kümmere sich ganz liebevoll um ihr Junges, sagt Direktor Hensch. Was keinesfalls selbstverständlich sei. "Leoparden sind extrem störanfällig", weiß Fanke aus Erfahrung. Das Junge war am 26. Dezember 2016 geboren worden. Beim ersten Fototermin diese Woche sitzt der Kleine zwar ganz ruhig in der Ecke, wirkt sogar etwas verängstigt. "Das ist eher ein Zeichen dafür, dass er entspannt ist", sagt Uwe Fanke. Und Hensch bestätigt: "Der kann auch anders. Der hat richtig Feuer."

Die Eltern des Kleinen waren 2014 und 2015 nach Eberswalde gekommen. Die Mutter Yuma stammt aus Frankreich, der Vater Chenny aus Dänemark. Der Zuchtbuchführer, der im Fall der Leoparden in Hamburg sitzt, habe sie gewissermaßen zusammengeführt, erklärt Hensch. Nach der Zuchtfreigabe für 2016 kamen sich die Zwei dann näher. Und im zweiten oder dritten Anlauf habe es auch mit dem Nachwuchs geklappt. Für die sechsjährige Yuma sei es das erste Junge. "Und sie hat am Anfang niemanden an sich herangelassen. Sie ist eine tolle Mutter", bekräftigt Hensch.

Bei der Geburt wog das Junge um die 500 Gramm. Inzwischen habe der Kleine sein Gewicht mehr als verzehnfacht. Und es gebe auch schon feste Nahrung. Entwickelt sich der kleine Racker weiter so prächtig, könne er bald raus ins Gehege. Etwa ein oder anderthalb Jahre, schätzt der Zoo-Direktor, werde der Kater in der Kinderstube Eberswalde bleiben. Dann vermittle ihn der Zuchtbuchführer, suche für ihn ein passendes Zuhause und eine passende Partnerin. China-Leoparden seien sehr seltene Katzen, genießen deshalb den höchsten Schutzstatus.

Ähnliches gilt für den Sibirischen Tiger. "Inzwischen gibt es mehr Tiger in Zoos als in freier Wildbahn." Deshalb sei er froh, dass seine Tigerdame nun endlich wieder Gesellschaft hat. Wobei: Mit großem Hallo hat Eva ihren neuen Mann nicht gerade empfangen, wie der Direktor berichtet. Im Gegenteil: Das Weibchen zeigte die Zähne. Eva und ihr neuer Partner - ihr Adam heißt Pan - müssen sich erst aneinander gewöhnen. Noch gibt es sozusagen getrennte Schlafzimmer. Aber sie teilen sich zumindest schon mal ein Haus. Pan stammt aus Kopenhagen, dort wurde er 2007 geboren. Weitere Stationen seiner Jugend waren Schweden und England. Von dort, aus Ashford, kam er vor wenigen Tagen nach Eberswalde. Am größten ist die Chance, dass sich das Paar verträgt und zueinanderfindet, "wenn das Weibchen rollig ist", erklärt Uwe Fanke. Also paarungsbereit. Etwa alle sechs Wochen sei dies bei Katzen der Fall.

Seit dem plötzlichen Tod ihres ersten Partners, Tigermännchen Festus starb im Sommer 2015 an Staupe, lebte Eva allein. Vermittlung und Transport eines Nachfolgers zogen sich über etliche Monate. "Die Odyssee hat endlich ein Ende", freut sich Hensch und hofft nun auch bei den Tigern auf Nachwuchs. Im Interesse des Erhalts der Art. Der Eberswalder Tierpark halte seit den 1980er-Jahren Tiger. In all den Jahren, so Hensch, habe der Zoo immerhin 38 Jungtiere nachgezogen.