Von stolzen Rittern bis zu japanischen Samurai

Bernau (MOZ) Schwertkämpfer aus Deutschland, Indien, der Slowakei und Tschechien zeigen am 12. März in Bernau ihr Können. Von 10 bis 17 Uhr präsentieren stolze Ritter, römische Gladiatoren, wilde Wikinger, japanische Samurai, französische Musketiere, geheimnisvolle Ninja, italienische Edelleute und verwegene Landsknechte Schwertkampfkunst aus Asien und Europa. Es ist das 20. Treffen seiner Art in Bernau.

Erwartet werden an die 170 Teilnehmer aus 24 Vereinen und Gruppen in authentischen Kostümen und Waffen. In kurzweiligen Showeinlagen zeigen die Akteure Charakteristika verschiedener Kampfstile und entführen das Publikum in alte Zeiten und ferne Länder.

Das 20. Bernauer Schwertkämpfertretfen findet in der Erich-Wünsch-Halle, Heinersdorfer Straße 52, statt. Der Eintritt kostet drei, ermäßigt zwei Euro.