Afrikameisterin beim TTC

Eberswalde (sb) Das hat es bei Finows Tischtennisverein noch nicht gegeben. Mit dem SC Poppenbüttel ist die aktuelle Afrikameisterin Funke Oshonaike am Sonnabend um 15 Uhr in der Regionalliga Nord (SH Bahnhofstraße) beim TTC-Team zu Gast.

Die im nikaraguanischen Lagos geborene Oshonaike kam mit 19 Jahren aus Afrika nach Italien, um als Profi Geld zu verdienen. Sie war in Rio bei den Olympischen Spielen auch die Fahnenträgerin für ihr Heimatland. Es war eine große Ehre für die 41-Jährige bei ihrer sechsten Teilnahme bei Olympia. Die Fahne der deutschen Mannschaft trug mit Timo Boll übrigens auch ein Tischtennisspieler. Den Titel in Afrika holte sie in Marokko in Agadir nach 1992 und 2002 zum dritten Mal. Sie gewann im Finale gegen die zwei Jahre ungeschlagene Ägypterin Dina Meshref, die mit 22 Jahren fast haalb so alt ist wie Oshonaike. "Es bedeutet mir sehr viel, dass ich trotz meines Alters einen solchen Titel noch gewinnen kann", so Oshonaike nach dem Sieg.

Funke Oshonaike ist international seit vielen Jahren bekannter als in Deutschland und in Nigeria eine Sport-Ikone. Die Mutter zweier Söhne ist in Hamburg bei einem Versandhandel (Otto) tätig. Ihre Profikarriere hat sie vor Jahren aufgegeben und spielt seitdem für den SC Poppenbüttel in der Regionalliga. Hier gehört sie natürlich zu den stärksten Akteuren. An zwei bis drei Trainingstagen in der Woche hält sie sich fit für ihr Team. Wie fit sienoch ist, erfuhren Finows Isabell Puskas und Carolin Gragoll bei der 3:8-Niederlage der Finowerinnen in Hamburg. Beide verloren gegen Funke jeweils 0:3

Am Sonnabend sind die Finowerinnen wieder Außenseiter, doch achtbar verkaufen wollen sie sich, vor allem auch gegen die sympathische Afrikameisterin. Übrigens, die Fans bekommen doppelt Tischtenniskost geboten, denn auch die Männer spielen zur gleichen Zeit in der Verbandsoberliga Ost im Sitzenspiel gegen die Reinickendorfer Füchse.