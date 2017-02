Neustart an Baustelle für Parkhotel

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Nächste Woche werden die Bauarbeiten für das künftige Parkhotel in Bad Saarow wieder aufgenommen. Das hat der Geschäftsführer des Bauherrn, Tomas Zukauskas, am Freitag mitgeteilt. Es sei ein Vertrag mit einem Bauunternehmen unterschrieben. Die Firma Quaestus aus der Gemeinde Schwielowsee (Potsdam-Mittelmark) werde am Montag oder Dienstag ihre Tätigkeit in Bad Saarow beginnen.