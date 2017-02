In Nord entsteht eine Tagespflege

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Die Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg eG investiert weiter in den Stadtteil Nord. Dieses Jahr allerdings nicht nur in den Wohnungsbestand, sondern in einen Neubau. Zwischen den beiden östlich gelegenen sogenannten "Wohnscheiben" in der Emsterstraße wird im März 2017 mit dem Bau einer Tagespflege und Begegnungsstätte begonnen. Die Fertigstellung ist zum Jahresende vorgesehen, sodass die Senioren- und Pflegezentrum GmbH als Mieter des Objektes mit Jahresstart 2018 Kundschaft empfangen kann.