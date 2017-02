"3.000 Schritte", Stadtbad inklusive!

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Das Gesundheitsamt der Stadt führt auch im zwölften Jahr fort, wozu einst das Bundesgesundheitsministerium das Volk aufrief: "Schritt für Schritt zu mehr Bewegung" oder "Jeder Schritt hält fit". In der Wiege der Mark wurden daraus 3.000 Schritte, eingebettet in einen Stadtspaziergang, unterstützt vom Verein Gesund in Brandenburg und präsentiert vom Brandenburger Wochenblatt (BRAWO). Auch Stadtsportbund und Lindau-Elektrotechnik sind als Unterstützer immer dabei.

Die Idee im ausgehenden Winter oder beginnenden Frühjahr stieß auf so großes Interesse, dass die Wandergruppe je nach Wetter und Route fast Ausmaße des traditionellen Silvesterspazierganges annahm. So beispielsweise 2015, als sich unter dem Motto "Fit für die BUGA" der Marienberg vorfristig für die gut 500-köpfige Wandergruppe öffnete. Guter Durchschnitt sind zwischen 200 und 300 Stadtspaziergänger. Am 11. März 2017 könnte erneut eine Völkerwanderung bevorstehen, da Martina Krug den neuen Hausherren des Wohlfahrtforums ins Boot holen konnte. Florian Grothmann gewährt den Spaziergängern Einlass ins altehrwürdige Stadtbad - womöglich die letzte Chance, bevor daraus ein Wohntraum oder Museumsstandort wird.

Motto des besonderen Stadtspazierganges, der zu mehr Bewegung und Stadterkundung ermuntern soll, ist diesmal aber "Mit sportlichen 3000 Schritten und Stimme nach St. Katharinen". Was es mit der Stimme auf sich hat, erfahren die Läufer am Ende des Weges. Los geht es an jenem Samstag (11.03.) um 11:00 Uhr vor dem Roland des Altstädtischen Rathauses. Und zwar mit Martina Krug, Schirmherrin Dr. Dietlind Tiemann und Stadtführerin Christine Juliane Steffens, die für die kleinen, spannenden Stadtgeschichten unterwegs sorgt. Der Weg führt durch die Schusterstraße zur Kommunikation und über den Gorrenberg und bringt Licht ins Dunkel der ungewöhnlichen Namen. Über Heinrich-Heine-Ufer und "Bauchschmerzenbrücke" geht es wie erwähnt zum (und ins!) Stadtbad, was einer Zeitreise bis ins Baujahr 1928 entspricht. Über Havelstraße und vorbei an der Neustädtischen Gelehrtenschule wird das Ziel, die St. Katharinenkirche, erreicht. Für die Stärkung nach 3.000 Schritten sorgt die Freiwillige Feuerwehr Göttin mit ihrer Gulaschkanone, zudem können die Läufer beim Wissensquiz mitmachen. Die Gewinner erhalten Überraschungen von der AOK Nord Ost, Blugesa und Promnitz - Therapie im Zentrum. Kinder, die derweilen die Katharinenkirche erkunden oder den Abenteuerspielplatz am Heinrich-Heine-Ufer erobern wollen, werden von Auszubildenden der Stadtverwaltung begleitet.