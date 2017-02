artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Die Tagespflege im Immanuel Haus am Kalksee feiert am 1. März von 10 bis 14 Uhr ihren ersten Geburtstag mit einem bunten Programm. Besucher sind herzlich eingeladen, das Haus und seine Angebote kennen zu lernen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555094/

Hier treffen pflegebedürftige Gäste andere Menschen und erleben ein Umfeld außerhalb ihres Zuhauses. Die Tagespflege erlaubt es ihnen, in Gemeinschaft abwechslungsreiches Essen zu genießen, den Arztbesuch oder die Therapie (Physio-, Logo-, Ergotherapie) in der Einrichtung zu nutzen und durch Pflegefachkräfte die gesamte Behandlungspflege (Medikamente, Verbände etc.) sicher gereicht zu bekommen.

Der Fahrdienst des Hauses bringt die Gäste morgens mit einem behindertengerechten Bus zum Frühstück und holt sie abends wieder ab. Mit maximal 15 Gästen bietet das Immanuel Haus am Kalksee einen Alltag in vertrauter Atmosphäre mit vielseitigen Aktivitäten wie Gymnastik, Spaziergängen, Kochen und Backen, Musik, kreativen Beschäftigungen, Spielen, Ausflügen oder Gottesdiensten.

Angehörige können derweil Dinge erledigen und Kraft schöpfen, ohne in Zeitnot zu kommen.

Tag der offenen Tür am 1. März von 10 bis 14 Uhr, Immanuel Haus am Kalksee, Seestraße 15 in Rüdersdorf, Kontakttel.: 033638 893-0.