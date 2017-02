Gottheit mit drei Köpfen oder drei Leibern

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Das Beispiel der slawischen Wilzen zeigt, dass Geschichtsforschung vielfach keine in Stein gemeißelte Gewissheit liefern kann. Denn das Havelland mit Brandenburg an der Havel konkurriert mit der Gegend bei Demmin in Vorpommern um Dragowit, der in einer fränkischen Quelle des Jahres 789 als König der Wilzen bezeichnet wurde. Bei der Frage nach seinem Herrschaftsbereich und seinem Machtzentrum gehen die Ansichten weit auseinander.

Künstler Eckhard Herrmann im Juni 2013 mit seinen drei Nornen in Althüttendorf (Landkreis Barnim). Andere Nornen befinden sich 230 Kilometer entfernt in Thale (Landkreis Harz).

Eine Mehrheit von Experten bevorzugt Vorpommern, eine Minderheit das Havelland. Zur letzteren gehört offenbar die in Rathenow tätige Museologin Bettina Götze. Sie schrieb in einem Beitrag des Jahres 2003: "Seit Ende des 6. Jahrhunderts besiedelten slawische Bevölkerungsgruppen, von Osten und Südosten kommend, die von Germanen weitestgehend verlassenen Gebiete. Als eine Gruppe kamen die Wilzen in das Havelgebiet, unter deren Herrschaft die verschiedenen Gruppen vereinigt wurden und ab dem 9. Jahrhundert den Stamm der Heveller bildeten".

Nun ist die Gültigkeit unseres Geschichtsbildes vom Frühmittelalter nicht unmittelbar an den tatsächlichen Standort der slawischen Königsburg des Dragowit und ein damals möglicher Weise existierendes Kultzentrum geknüpft. Günter Ahrendts hatte sich aber mit seinem 1991 veröffentlichten Buch "Brandenburg vor eintausendzweihundert Jahren" allergrößte Mühe gegeben, Dragowit an die Havel zu setzen. Sollte eine Mehrheit von Wissenschaftlern irgendwann zum Havelland tendieren, könnte das auch die Sicht auf den hiesigen Triglaw-Kult beeinflussen.

Bei diesem Thema sind gegenwärtig kaum mehr Fragen offen. Die Verehrung muss auf dem Marienberg in Brandenburg an der Havel stattgefunden haben, so die Lehrmeinung. Die Wissenschaft hat sich auch auf das Geschlecht jenes "gräßlichen dreiköpfigen Götzenbildnisses" geeinigt, das hiesige Slawen wohl bis ins zwölfte Jahrhundert hinein angebetet haben sollen. Die Rede ist von einer männlichen Gestalt. Deshalb "der" Triglaw. "Tri-" für drei, und "-glaw" für Kopf. Also der Dreikopf. Im Russischen sagt man übrigens Golowa, wenn man Kopf meint. Im Sorbischen ist von Hlowa die Rede, im Polnischen von Glowa und im Tschechischen von Hlawa.

Die Kunde von der Götzenanbetung an der Havel stammt aus einer Quelle des späten 12. Jahrhunderts - ohne dass von männlicher oder weiblicher Gestalt die Rede ist. Der Übergang vom Slawentum zum Christentum hatte bereits vor 1150 eingesetzt. Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein gingen Experten davon aus, dass es sich bei dem nicht nur im Havelland verehrten Dreikopf um eine weibliche Gestalt, Triglawa bzw. Trigla, handelte.

Dieser Name findet sich in zahlreichen Beiträgen, die sich bequem im Internet googeln lassen. Darunter sperrige Titel wie "Beyträge zur natürlichen ökonomischen und politischen Geschichte der Ober- und Niederlausitz und der damit angrenzenden Gebiete", in Zittau veröffentlicht von Dr. Christian August Peschek im Jahr 1791. Darin steht: "Trigla, die dreyköpfige Göttin als Regiererin über Himmel, Erde und Hölle". Sie ist dort Bestandteil einer Auflistung von Gottheiten, die von den Slawen in Ober- und Niederlausitz verehrt worden sein sollen.

Der Trigla bzw. Triglawa bediente sich auch der romantische Dichter Clemens Brentano in seinem Drama "Die Gründung Prags" (1814 veröffentlicht). Er erklärt in einer Quellenangabe, dass Triglawa als dreiköpfiges Weib mit dem Mond in der Hand dargestellt worden sei. "Sie hatte zu Stettin und Brandenburg Tempel und man will sie der Diana Trivia vergleichen."

Tatsächlich ist ein slawischer Dreikopf auch für Stettin in Westpommern überliefert. Weit wortreicher sogar als für Brandenburg an der Havel. Von weiblichen Attributen hat man sich aber auch in Stettin längst verabschiedet. Vergleiche mit einer Diana Trivia, wie es Brentano für seine Trigla(wa) andeutet, wagt heute wohl kein Experte mehr. Bei der Diana Trivia handelt es sich um eine römische Göttin, in die neben Aspekte der griechischen Artemis auch die der Göttin Hekate einflossen. Letztere ist laut Wikipedia unter anderem die Wächterin der Tore zwischen den Welten sowie Göttin der Scheidewege und Wegekreuzungen (lateinisch: trivium). Dieses Element vermachte sie der Diana, die zudem in Rom als Göttin des Mondes galt.

Obwohl die Verehrung in Griechenland belegt ist, scheint doch der kultische Ursprung der Hekate im Dunkeln zu liegen. Fakt ist, dass sie für ihre Dreigestalt bekannt ist. Und in diesem Punkt ähnelt sie stark einer Trigla(wa), sofern es diese überhaupt gab.

Einige Querdenker halten sich an der Bauhistorie einer Kapelle im westfälischen Drüggelte (Sauerland) fest. Denn Mitte des 17. Jahrhunderts gab es mit Hermann Stangefol einen Chronisten, der der Nachwelt Folgendes über die Kapelle hinterließ: "Dort im sehr alten Tempel, der noch immer steht, gab es einst ein Bildnis der Göttin Trigla, das drei Köpfe hatte, zu dem sich die Heiden in höchsten Nöten, um Beistand flehend, gewöhnlich flüchteten."

Wenn in diesem Zusammenhang von Heiden die Rede ist, können keine Slawen gemeint gewesen sein. Da es sich in Westfalen um eindeutig germanische Siedlungsgebiete handelte. Es würde aber durchaus Sinn ergeben, bei der dreiköpfigen Frau von Drüggelte und einer Trigla(wa) von der Havel an eine gemeinsame kultische Vorgängerin zu denken. Denn nicht ausgeschlossen, dass Germanen nach dem Wegzug aus der Havelregion eine vormals verehrte dreiköpfige Frau bzw. weibliche Dreiergestalt an neuen Siedlungsplätzen wie im Sauerland installierten und die Slawen bei Einwanderung ins Havelland den alten Kult noch vorfanden, ihn übernahmen und kultisch für ihre Zwecke überformten.

Die hiesigen Germanen vom Stamm der Semnonen gehörten dem Stammesverbund der Sueben an, in dem sich die Semnonen als die Ältesten und Edelsten betrachteten. Ferner als das Haupt der Sueben. So überlieferte es der römische Geschichtsschreiber Tacitus an der Wende zum 2. Jahrhundert. Die Semnonen verfügten offenbar über ein Zentralheiligtum.

Der Fortzug der Sueben und mithin der Semnonen vollzog sich während der Völkerwanderungszeit (4. bis 6. Jahrhundert). Das Gros zog nach Südwesten, heute ist von Schwaben die Rede. Ob es alle dorthin oder manche auch nach Westfalen zog, ist nicht bekannt.

Laut Bettina Götze kamen als eine slawische Gruppe die Wilzen in das von Germanen weitestgehend verlassene Havelgebiet. Die Wissenschaft geht davon aus, dass es zu einer Vermischung von slawischen Einwanderern und germanischer Restbevölkerung gekommen sein dürfte. Sofern eine dreiköpfige Frauengestalt an der Havel von Germanen verehrt wurde, könnte das zudem zu einer Vermischung in kultischer Hinsicht geführt haben.

Wühlt man sich durch die germanische Mythenkiste kann man tatsächlich eine Dreiergestalt ans Licht ziehen, die aber nicht für Himmel, Erde und Hölle, sondern für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft steht. Das sind die drei sogenannten Nornen, Schicksalsgöttinnen, die laut nordischer Mythologie auf der Erde an dem einen Ende der Brücke zur Götterwelt leben. Ein Brunnen bildet das Tor bzw. den Übergang.

Diese Nornen haben in den vergangenen Jahren Künstler inspiriert. Im Kurpark der Stadt Thale (Harz) wurde 2008 eine drei Meter hohe Nornen-Dreier-Sandsteinskulptur enthüllt. Seit 2013 gibt es die drei Nornen auch auf dem Dorfplatz im brandenburgischen Althüttendorf (Landkreis Barnim) - dort aber aus Metall. Die Dreiheiten des 21. Jahrhunderts erinnern nicht wirklich an eine Trigla(wa) mit drei Köpfen bzw. eine griechische Hekate mit drei Leibern.

Womöglich hatte Geschichtsschreiber Tacitus kein klares Bild von jener Gottheit der Germanen im Kopf, die er mit einer aus Rom und Ägypten bekannten Frauengestalt verglich und über deren Kult er meinte, dass "ein Teil der Sueben der Isis opfere", so Tacitus und erklärte ferner:"Worin Anlass und Ursprung des fremden Gottesdienstes liegen, habe ich nicht mit Sicherheit erfahren können ...". Lateinisch-deutsche Übersetzung auf www.gottwein.de.