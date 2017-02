Mehr Moorbäder geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Über die Zukunft des Kurmittelhauses und dessen Bedeutung diskutierten die Mitglieder des Ausschusses für Kurstadtentwicklung und Tourismus in Bad Freienwalde am Donnerstag. Bei einer Sondersitzung besichtigen die Ausschussmitglieder das Kurmittelhaus.

Bei wohlig warmen Temperaturen schauten sich Ausschussmitglieder und einige Bürger die Räumlichkeiten des Hauses im Untergeschoss an. Der Rundgang zeigte schnell: Es mangelt an Moorangeboten.

Zwar stehen dort für verschiedene Behandlungen Wannen zur Verfügung, diese werden aber derzeit nicht für Bäder in der braunen, heilenden Masse genutzt. Bei Moorbad erwarte man eine Wanne mit Moor und nicht nur eine Moorpackung, brachte Ausschussmitglied Petra Lunow (Insel) es auf den Punkt. Dem pflichtete auch Andreas Hensel, Geschäftsführer der Tourismus GmbH, bei: "Wir wollen es schaffen, dass man wirklich wieder im Moor baden kann", sagte er. Um zusätzlich auch für eine entsprechende Atmosphäre zu sorgen, gebe es die Idee, für die Moorbäder Holzwannen anzuschaffen. Mit dem Angebot wolle man sich vor allem an Menschen richten, die unter Neurodermitis leiden, so der Geschäftsführer.

Auch mit Moorprodukten sollen neue Zielgruppen gewonnen werden, sagte auch Ausschussvorsitzender Joachim Rau (Linke) in der anschließenden Diskussion. Ziel sei es, "Angebote zu Paketen zu schnüren" und auch kurzfristig Plätze bereitstellen zu können, so Rau. Die Kurmittelhaus GmbH habe im vergangenen Jahr stabile wirtschaftliche Ergebnisse erzielt, nun sei eine personelle Aufstockung dringend erforderlich, um künftig das Angebot ausbauen zu können, sagte der Ausschussvorsitzende. Das würde für das Personal auch verstärkt Arbeit am Wochenende bedeuten. Die Umsetzung der Maßnahmen hätten finanzielle Auswirkungen auf die Kurmittelhaus GmbH, so Rau.

Das hängt auch noch mit weiteren Vorhaben zusammen. "Wir müssen uns baulich womöglich erweitern", kündigte Andreas Hensel an. Das sei notwendig, um die Moorbäder anbieten zu können. Wie genau sich ein Umbau der Einrichtung, verbunden mit neuen Angeboten und mehr Personal gestalten könne, wird sich zeigen, wenn Hensel in der kommenden Woche seinen Business-Plan vorlegt. Es sei wichtig ein Konzept zu haben, "das sich auch wirtschaftlich trägt", betonte er. Daher müsse man vorher schauen, ob die Pläne finanziell in die richtige Richtung gingen, so Hensel, und auch den Dialog mit den anderen Mitgesellschaftern suchen. Das Krankenhaus Märkisch-Oderland hat an der Kurmittelhaus GmbH einen Anteil von 51 Prozent, Bad Freienwalde mit der Tourismus GmbH 49 Prozent.

Zu der Personalfrage äußerte sich auch Frank Schmidt, Verwaltungsdirektor der Kurklinik. Es sei schwierig Physiotherapeuten zu bekommen und es werde auch künftig schwierig bleiben, betonte er. Außerdem machte er auch auf die Erweiterung des Angebots am Wochenende aufmerksam. Für die Arbeit am Sonntag würden sich die Personalkosten erhöhen. "Der Sonntag ist betriebswirtschaftlich nicht so ohne", so Schmidt. Außerdem merkte er an, dass das Moor bereits jetzt eine wichtige Rolle spiele. 2016 gab es im Kurmittelhaus laut Schmidt 4700 Mooreinzelanwendungen sowie 20000 in der Klinik.

Die schwarzen Zahlen des Hauses seien knapp über Null, sagte Angela Krug, Geschäftsführerin des Krankenhauses Märkisch-Oderland. Bisher sei es daher nicht so, dass man viele Mittel für den Ausbau aus den Gewinnen ziehen könne. Dennoch sei es schön, wenn man das ganze Ensemble umgestalten könne. Bürgermeister Ralf Lehmann berichtete zudem, dass es Gespräche mit den Besitzern eines benachbarten Objektes gebe, ob es vom Kurmittelhaus für Behandlungen genutzt werden könne.