"Woanders sind solche Dinge Standard"

"Wir haben zwar seit 2016 ein Bürgerinformationssystem in Betrieb. Aber das hat eine ganze Reihe von Defiziten", sagte Fritz Viertel, Vorsitzender der Fraktion der Linken, die die Beschlussvorlage eingebracht hatte. "Für Menschen außerhalb der Verwaltung ist es schwer, an Sitzungsdokumente zu kommen, weil diese nach den Sitzungen herausgenommen werden. Das Ziel, ein elektronisches Archiv zu sein, wurde verfehlt", so Viertel. Mathias Papendieck (SPD) beantragte, das Thema zur Beratung in die Ausschüsse zu geben, was später abgelehnt wurde. Unterstützung erhielt Papendieck von Johannes Kirchner (NF/Grüne/FFW), der auch zu bedenken gab, dass es zur Umsetzung des Systems entsprechendes Personal in der Verwaltung geben müsse. Viertel konterte, dass alle in der Beschlussvorlage aufgezählten Ziele keine Sonderwünsche seien. "In allen unseren Umlandgemeinden sind solche Dinge Standard - von Vogelsdorf über Erkner bis zum Landkreis." Philipp Zeschmann (UBS) sprach gegen eine Verweisung in den Ausschuss. "Das Thema wurde in den vergangenen zwei Jahren ausgiebig diskutiert", sagte er.