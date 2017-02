Kreuzberger demonstrieren gegen Zwangsräumungen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Deutlich mehr Menschen als erwartet haben am Samstagnachmittag in Berlin-Kreuzberg gegen Zwangsräumungen in dem Stadtteil demonstriert. Bei dem Protestmarsch vom Heinrichplatz in den Wrangelkiez sei es bis zur Abschlusskundgebung am Nachmittag friedlich geblieben, teilte die Polizei mit. Angemeldet waren 350 Teilnehmer, die Organisatoren sprachen zwischenzeitlich von bis zu 2500 Demonstranten.