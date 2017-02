"Schlammschlacht" am BÃ¶tzsee

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Nutzer der Bungalowsiedlung am Bötzsee sind sauer. Nach einem Holzeinschlag im Umfeld seien Wege so zerfahren, dass man nicht einmal zu Fuß noch durchkomme, beklagten sie sich bei der MOZ. Müllentsorgungs- oder Rettungsfahrzeuge dürften Probleme mit dem Durchkommen haben, was Schwierigkeiten und Gefahren für feste Bewohner mit sich bringe, argumentieren sie.

In der Tat gibt es gerade am Ende der Siedlung tiefe Furchen und Schlamm. Und da das Holz noch abgeholt werden müsse, könnte der Zustand noch einige Zeit anhalten, wird vermutet.

Davon geht auch Carl Grünheid in der Stadtverwaltung Altlandsberg aus. In spätestens vier Wochen sei alles erledigt, also bevor die Hochsaison für Gartennutzer und Spaziergänger beginne, sagte er. Das Holz sei etwa in zwei Wochen abgefahren, dann müsse noch der Wegehobel ran. Er verstehe den Unmut, man habe aber wenig Spielraum gehabt. Nach Beschwerden aus dem Gebiet habe die Stadt das Entfernen von "Gefahrenbäumen" und zugleich eine Durchforstung im angrenzenden Stadtwald beauftragt.

Dies musste vor Beginn der Vegetations- und Brutperiode, also bis Ende Februar, erledigt sein. "Wir hätten uns gewünscht, der Frost hätte etwas länger angehalten", äußerte er. Dann wären die Furchen sicher nicht so tief geworden und auch der Schaden an einem Zaun vermieden worden, wo der Harvester abrutschte. Der Schaden werde in jedem Fall beseitigt. Er habe dazu selbst schon einige Telefonate geführt.

Grünheid betonte, dass es sich bei allen Wegen um Waldwege handele, die auch für forstliche Zwecke genutzt würden. Und man sei davon ausgegangen, dass in dieser Jahreszeit die Wochenendnutzung nicht so stark sei. Auf jeden Fall hätten die Anlieger "jetzt die nächsten 20 Jahre Ruhe".