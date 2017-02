artikel-ansicht/dg/0/

Vorbereitung für Gitarrentreffen

Lindenberg (MOZ) Den Fünftklässlern der Rolf Zuckowski Grundschule in Lindenberg steht eine spannende Zeit bevor. Im März - genauer vom 8. bis zum 11. des Monats - fahren die Schüler in Begleitung ihrer Musiklehrerin Sylvia Baltzer und von Burkhard Mikolai, Gitarrenlehrer an der Musikschule in Beeskow, nach Boizenburg ins Schloss. Dort findet ein Gitarren-Klassentreffen statt, so der Titel der Musikveranstaltung.

Musik ist in der Luft: Die Fünftklässler der Rolf Zuckowski Grundschule in Lindenberg üben für ein Gitarren-Klassentreffen im März auf Schloss Boizenburg. Angeleitet werden die Schüler von Burkhard Mikolai, Gitarrenlehrer der Musikschule in Beeskow.



