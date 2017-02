Pfusch an Veltens Feuerwache

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Der in den 1990er-Jahren entstandene Teil der Veltener Feuerwache ist von Rissen durchzogen, die laut Stadtverwaltung darauf zurückzuführen sind, dass der Bau damals nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Schon im vorigen Sommer war bei einer Routineuntersuchung festgestellt worden, dass sich das Dach verschoben hatte. Als daraufhin die Sparren, von denen sich aufgenagelte Bretter gehoben hatten, verstärkt worden waren, zeigten sich nun Risse im Gebäude. Ein Statiker hat daraufhin festgestellt, dass das Gebäude damals nicht entsprechend der Baugenehmigung errichtet wurde. Das Dach liegt nämlich nicht wie vorgesehen nur auf den Außenmauern, sondern auch auf tragenden Zwischenwänden, die teilweise massiv gemauert wurden, statt sie in Trockenbauweise zu errichten. Durch das Dach wirken dadurch Kräfte auf diese Zwischenwände, die nun für die Schäden verantwortlich sind.

Um das beheben zu können, muss das Dach komplett erneuert werden. Baudezernent Berthold Zenner geht nach einer ersten groben Schätzung von Kosten aus, die sich zwischen 150 000 und 200 000 Euro bewegen. Ein Auszug der Feuerwache oder eine Verlagerung des Fuhrparks seien aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nötig, beruhigt Zenner.

Bevor die Arbeiten in Angriff genommen werden, soll nun ein Prüfer nochmals das gesamte Gebäude unter die Lupe nehmen. Erst danach sollen die Arbeiten konkretisiert und ausgeschrieben werden. Zenner hofft, den entsprechenden Stadtverordnetenbeschluss im Frühjahr den Abgeordneten vorlegen zu können. Da es sich um eine überplanmäßige Ausgabe handelt, die im Stadthaushalt nicht berücksichtigt werden konnte, müssen sie ihr Okay geben. Viel Zeit bleibt nicht, um den Pfusch am Bau zu beheben. Laut Prüfbericht ist die Standfestigkeit der Wache derzeit zwar gegeben. "Aber die Zusage, sie weiternutzen zu können, haben wir nur für zehn Monate", sagt Zenner. Daher soll das neue Dach möglichst noch in diesem Jahr fertig werden.

Jemanden für die Fehlentscheidungen vor 25 Jahren in Regress nehmen zu können, hält Zenner fast für aussichtslos. Dafür ist jede Frist abgelaufen. "Es dürfte nach so langer Zeit auch schwierig sein, den Verantwortlichen zu ermitteln", meint der Baudezernent.