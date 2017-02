Ärger über Zweitwohnsteuer

artikel-ansicht/dg/0/

Hans-Jürgen Schulz versteht die Welt nicht mehr. Die Sommermonate verbringt er gerne auf seinem kleinen Grundstück am Vielitzsee. Er ist Mitglied einer Gemeinschaft, die dort insgesamt 26 Bungalows besitzt. "Nie sind irgendwelche Forderungen erhoben worden" sagt Schulz. "Jetzt plötzlich wird gleich für fünf Jahre Zweitwohnsitzsteuer verlangt." Schulz zahlte. Aber dann wandte er sich an den Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDNG). Dieser teilte ihm mit, dass der Steuerbescheid unrechtmäßig sei. Schulz konnte so zumindest erreichen, dass die Steuererhebung für 2017 vorläufig ausgesetzt wird. Allerdings drohte man ihm an, dass im Falle einer verspäteten Zahlung für 2017 zusätzlich Zinsen anfallen würden. Er glaubt, dass es keine Rechtsgrundlage dafür gibt, dass Lindow überhaupt Geld für seinen Bungalow kassiert.

"Die Rechtsgrundlage ist unsere Zweitwohnungssteuer-Satzung", sagt Lindows Amtsdirektor Danilo Lieske dagegen. Dass eine solche Abgabe erhoben werden kann, daran bestehe rechtlich kein Zweifel. Dass sie erst jetzt von den Grundstücksbesitzern des Ahornbuschs verlangt wird, liege daran, dass bisher nicht festgestellt worden ist, dass dort steuerpflichtige Zweitwohnsitze sind. "Eigentlich sind die Betroffenen in der Pflicht, sich selbst zu melden. Das machen die Leute natürlich nicht immer freiwillig", so Lieske. Stellt die Verwaltung dann fest, dass es bislang unbekannte Zweitwohnsitze gibt, kann sie aufgrund der Verjährungsfristen maximal für vier Jahre rückwirkend Steuern erheben. "Weil das immer erst zum Jahresende wirksam wird, wirkt es dann wie fünf Jahre", sagt Lindows Amtsdirektor.

Hans-Jürgen Schulz indes beruft sich auf diverse Verfahren und einen Artikel in der Fachzeitschrift des VDNG, wonach Lindow die Abgabe rechtswidrig kassiert hat.

Tatsächlich gibt es mehrere Widerspruchsverfahren gegen die Steuerbescheide. Allerdings nicht wegen der Zweitwohnsteuer an sich. Laut Lieske hat das Verwaltungsgericht in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren bezweifelt, dass die Grundlage zur Bemessung der Steuerhöhe richtig ist. Zur Bemessung der Abgabe muss beispielsweise berücksichtigt werden, ob sich ein Grundstück in Seelage befindet und wie gut es an die städtische Infrastruktur angebunden ist. Aus einem ähnlichen Grund hatten das Amt Gransee und die Stadt Rheinsberg ihre Zweitwohnungssteuer-Satzungen überarbeiten müssen. Das Verwaltungsgericht hatte Mängel bei der Berechnung der Steuerhöhe festgestellt. Möglicherweise wird Lindow seine Satzung also auch anpassen müssen. Dass kann zur Folge haben, dass einige Betroffene künftig mehr zahlen müssen oder aber die Steuer auch günstiger ausfällt - allerdings voraussichtlich nicht für Grundstücke mit Seeblick. Die werden beispielsweise im Amt Gransee höher besteuert, weil der Erholungswert größer ist. Dass weiter Zweitwohnsteuer kassiert wird, ist also absehbar. Lindow lässt derzeit ein Gutachten erarbeiten, um die Grundstücke neu zu bewerten. Alle Widersprüche liegen laut Lieske so lange auf Eis.

Unabhängig davon kann Hans-Jürgen Schulz nicht verstehen, dass Lindow für das ganze Jahr Geld von ihm verlangt, obwohl er sein Grundstück nur im Frühling und Sommer nutzen kann. "Von Oktober bis März wird alles abgestellt. Die Leitungen liegen zum Teil nur 40 Zentimeter unter der Erde und sind nicht frostgeschützt", so Schulz. Lindows Stadtverordnete haben erst vor wenigen Wochen genau solchen eingeschränkten Nutzungen von Grundstücken Rechnung getragen. Bei diesen soll die Steuer auch nur für jene Zeit erhoben werden, in der sie genutzt werden können. Die Änderung greift ab diesem Jahr.