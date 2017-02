Kremmener Feuerwehr wächst weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Am stärksten in Erinnerung von den insgesamt 31 Löscheinsätzen, die die Kremmener Wehren im Jahr 2016 fahren mussten, bleibt sicherlich der vom 1. Mai. Da gab es nach einem technischen Defekt einen Großbrand auf der Kremmener Milchviehanlage, der ob der starken Rauchentwicklung nicht nur bis zum Berliner Stadtrand sichtbar war, sondern neben 62 Kremmener Einsatzkräften auch die Unterstützung von Wehren aus Oberkrämer und Oranienburg erforderte. Bereits eine Woche später waren die Kameraden beim Brand eines Radladers in Schwante gefordert. Weitere sechs Mal musste zu Löscharbeiten an brennenden Pkw ausgerückt werden.

Zu Hilfeleistungen wegen Verkehrsunfällen wurden die Kameraden der Kremmener Wehren in insgesamt 37 Fällen gerufen. In neun Fällen musste eine Ölspur beseitigt werden. Neben 16 Einsätzen nach Sturmschäden gab es auch drei zur Tierrettung. Und nicht zuletzt wurde die Hilfe der Feuerwehr auch bei acht Türnotöffnungen benötigt. "Bei zwei dieser Fälle kamen wir leider zu spät", konstatierte Lerche.

Aktuell kann die Freiwillige Feuerwehr Kremmen auf 129 aktive Kameraden bauen, elf kamen im vergangen Jahr dazu. Positive Entwicklungen gibt es auch im Nachwuchsbereich. Die Jugendfeuerwehr hat momentan 54 Mitglieder, darunter 14 Mädchen. Und auch die Gründung einer ersten Kinderfeuerwehrgruppe mit 24 Mitgliedern passt zu den guten Nachrichten des vergangenen Jahres.

Weniger Positives musste der Stadtbrandmeister zur Ausbildungssituation berichten. Von vier beantragten Zugführerlehrgängen an der Landesfeuerwehrschule habe man nur einen einzigen bekommen, so Lerche.

In Bezug auf Feuerwehrtechnik und -gebäude soll es 2017 deutliche Verbesserungen geben. So wird endlich das lang erwartete Hilfeleistungsfahrzeug HLF 20 in Dienst gestellt. Zudem wird die überfällige Sanierung der maroden Kremmener Feuerwache zusammen mit einem Neubau in Angriff genommen. Für 2017 sind dafür 100 000 Euro an Planungsleistungen im Kremmener Haushalt eingestellt. 2018 soll dann der Neubau der Feuerwache direkt hinter dem Altbau aus dem Jahr 1889 erfolgen, für 2019 ist die Sanierung des Altbaus vorgesehen. Sowohl Stadtbrandmeister Lerche als auch der designierte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) dankten einem Kameraden ganz besonders: Heiko Höft. Der Tischlermeister, langjähriges Mitglied der Kremmener Wehr, hatte 2016 einen dringend benötigten Vorausrüstwagen im Wert von mehr als 50 000 Euro gespendet.