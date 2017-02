Auf nach Friesack zum Rosenmontagsumzug!

artikel-ansicht/dg/0/

Friesack/Havelland (MOZ) Am Montag ist es wieder so weit, der Karneval erreicht seinen Höhepunkt. Während im Rheinland Menschenmassen zu den Straßenumzügen pilgern, hält hier im Havelland nur der Friesacker Karneval Club (FKC) die närrische Fahne hoch. Der einzige Rosenmontagsumzg weit und breit startet um 12.30 Uhr auf dem Marktplatz der Fliederstadt.

In Friesack findet alljährlich der einzige Rosenmontagsumzug der Region statt (hier eine Aufnahme des Vorjahrs). Der Umzug startet diesmal um 12.30 Uhr am Marktplatz der Fliederstadt. © weber

Sicher werden auch wieder Vertreter anderer karnevalistischer Vereinigungen des Landkreises mit von der Partie sein. Der Rosenmontag endet in Friesack mit dem Rosenmontagsball in der Mensa des OSZ.

Rosenmontag wird auch in Premnitz zelebriert. Für die Veranstaltung des Premnitzer Carnevalsclubs (PCC) in der Gaststätte Retorte gibt es noch Karten unter 03386/2792888.

Ansonsten sieht es am Rosenmontag eher mau aus imAber einige Karnevalisten verlängern die Saison über den Aschermittwoch hinaus. So gibt es beim Pessiner Carneval Club Rot-Weiß noch eine Fremdensitzung am 4. März um 20.00 Uhr in der Gaststätte Pessiner Luch. Auch die Weiberfastnacht holen die Pessiner nach, sie wird am 3. März um 20.00 Uhr am selben Ort gefeiert.

In die Verlängerung gehen auch die Garlitzer Narren. Ihre dritte Prunksitzung in der Gaststätte Märkische Heide in Buschow findet am 4. März statt.