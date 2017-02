Bürgermeisterwahlen: AfD hat Kandidaten gefunden

24.02.2017 17:54

Thema

Märchenhafte Froschkönig-Premiere

Falkensee (MOZ) In der Awo-Begegnungsstätte in der Paul-Jerchel-Straße in Nauen sorgte jüngst die Uraufführung vom " Froschkönig " für Begeisterungsstürme. Die... mehr