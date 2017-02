Elf Zahlen zum 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga

artikel-ansicht/dg/0/

0 - Freiburgs Trainer Christian Streich hat in neun Duellen mit Dortmund noch keinen Punkt geholt.

11 - seiner zwölf Elfmeter hat Robert Lewandowski in der Bundesliga verwandelt. Für Bayern versenkte er alle sechs Versuche vom Punkt.

12 - Punkte hat Darmstadt 98 erst gesammelt. Bislang hat noch kein Club mit so wenigen Zählern zu diesem Zeitpunkt am Ende die Klasse gehalten.

13 - Tore hat Leipzigs Timo Werner in dieser Saison schon erzielt. Damit ist er der momentan erfolgreichste deutsche Bundesliga-Stürmer. Gegen Köln traf der 20-Jährige selbst und bereitete einen Treffer vor.

15 - Auswärtspunkte hat der FC Augsburg inzwischen geholt. Damit ist der Club in der Fremde erfolgreicher als zu Hause (12 Punkte).

33 - ist die Anzahl der Scorerpunkte, die die Duos Robert Lewandowski/Arjen Robben vom FC Bayern, Timo Werner/Emil Forsberg von RB Leipzig und Pierre-Emerick Aubameyang/Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund bisher jeweils gesammelt haben.

100 - Trainer Thomas Tuchel feierte seinen 100. Bundesliga-Sieg.

103 - Pierre-Emerick Aubameyang hat für Borussia Dortmund laut Datendienstleister Opta nun genauso viele Pflichtspieltreffer erzielt wie Robert Lewandowski.

157 - So viele Tage dauerte es, bis der FSV Mainz 05 wieder mal einen Auswärtssieg feiern durfte; vor dem 2:0 am Samstag in Leverkusen war das letztmals am 21. September 2016 beim 2:1 in Bremen der Fall.

234 - Frankfurts Makoto Hasebe absolvierte sein 234. Bundesligaspiel und holte damit Yasuhiko Okudera als japanischen Rekordspieler im deutschen Oberhaus ein.

250 - Bundesligaspiele hat HSV-Torwart René Adler bestritten. 16 davon gegen Bayern. Bilanz: Drei Remis, 13 Niederlagen, 50 Gegentore.