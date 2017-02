Künstlerinnen, Juristinnen, Gründerinnen

artikel-ansicht/dg/0/

Mittelmark (MZV) Mit einer großen Bandbreite an Veranstaltungen beteiligt sich der Landkreis Potsdam-Mittelmark an der 27. Brandenburgischen Frauenwoche unter dem Motto "Frauen MACHT faire Chancen". Bei der mittelmärkischen Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragten Theresa Pauli liefen die Fäden zusammen, sie präsentierte einige Programmpunkte, zu denen nicht ausschließlich nur Frauen geladen sind. Auch die Herren der Schöpfung, bei einigen Veranstaltungen auch Kinder und Jugendliche, sind herzlich eingeladen, frauenpolitische Themen aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.

Am kommenden Mittwoch, 1. März, eröffnet Theresa Pauli um 19.00 Uhr gleich zwei Ausstellungen in der Kreisverwaltung, Papendorfer Weg 1 in Bad Belzig. Im Rahmen der Ausstellung "Juristinnen in der DDR" werden Juristinnen aus verschiedenen Phasen der DDR porträtiert. Zeitzeuginnen des Deutschen Juristinnenbunds Landesverband Brandenburg e.V. laden zur Diskussion ein.

"Grenzenlos - künstlerisch - KREATIV" ist die zweite Ausstellung der MädchenZukunftsWerkstatt betitelt.

Potenzielle Gründerinnen sollten sich den 4. März im Kalender anstreichen. Von 10.00 bis 14.00 Uhr findet im TGZ Bad Belzig, Brücker Landstraße 22b, die Informationsveranstaltung "Frauen in der Selbstständigkeit" statt. Der Regionale Lotsendienst berät kostenfrei interessierte Gründerinnen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Anmeldung werden unter 033841/65151 oder gruenderlotse@tgz-belzig.de entgegengenommen.

Am 7. März folgt um 18.00 Uhr auf dem TRollberg, Brücker Landstraße, die politische Inszenierung "Das friedfertige Geschlecht?! Vom Vaterländischen Frauenverein bis Ursula von der Leyen". Die Friedensaktivistin Bertha von Suttner, gespielt von der Historikerin Claudia von Gélieu, spricht über Frauen und ihre Rollen in Friedens- und Kriegszeiten. Ob Frauen keine Kriege führen, oder doch, wird anhand historischer Fakten beleuchtet.

Zur angeregten Diskussion wird animiert. Der Eintritt ist frei.

Der Film "Suffragette" beinhaltet die Frauenwahlrechtsbewegung vor 100 Jahren. Dieser wird am 8. März um 16.00 Uhr im Kultur- und Seminarhaus "Alte Brücker Post", Erst-Thälmann-Straße 38, zu sehen sein. Im Anschluss an die Vorführung wird zur Diskussion geladen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Veranstaltungen in Teltow, Werder (Havel) und Strausberg ergänzen das Programm, welches in voller Gänze auf der Homepage des Landkreises www.potsdam-mittelmark.de zu finden ist.