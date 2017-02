Der KÃ¶nig der WÃ¤lder

artikel-ansicht/dg/0/

Raben (MZV) Mit der Fortsetzung einer Tradition startet das Naturparkzentrum Hoher Fläming in die neue Saison. Geladen wird am kommenden Freitag, 3. März, zur Vernissage einer Sonderausstellung. Setzte diese im Jahr 2015 den Wolf in den Mittelpunkt, war es im vergangenen Jahr die Großtrappe. Am 3. März beginnt um 18.00 Uhr die Vernissage zur Ausstellung "Der Rothirsch - im Kreuzfeuer des Menschen".