Berlin (dpa) Geflüchtete Journalisten schreiben auf einer neuen Webseite auf Arabisch und Farsi über Berlin - ab 2. März. Jeden Tag ab 11.00 Uhr wollen sie auf dem Portal "Amal, Berlin!" andere Flüchtlinge über wichtige Ereignisse in der Region informieren. Zehn Journalisten aus Syrien, Afghanistan, Iran und Ägypten wollen Reportagen, Interviews, Videos und Fotos ins Netz stellen. Wie die Evangelische Journalistenschule in Berlin weiter mitteilte, soll die Seite die Rolle einer lokalen Tageszeitung erfüllen. Auf den Startknopf will am Donnerstag Irmgard Schwaetzer drücken, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Amal heißt auf Arabisch Hoffnung. Das von der EKD geförderte Portal ist Ergebnis eines Fortbildungsprojektes.