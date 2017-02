Frauenschlägerei auf Karnevalssitzung endet in Klinik

artikel-ansicht/dg/0/

Meyenburg (dpa) Ein handfester Streit unter zwei Frauen auf einer Karnevalssitzung in Meyenburg (Prignitz) ist für eine 18-Jährige im Krankenhaus geendet. Laut Polizei geriet sie am frühen Sonntagmorgen mit einer 31-Jährigen aneinander. Plötzlich habe die Ältere der Jüngeren mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihr Haarbüschel ausgerissen. Die 18-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte aber danach mit ihren verarzteten Blessuren wieder nach Hause entlassen werden. Bei dem Faustkampf unter Frauen ging es vermutlich um einen Mann. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 31-Jährige wegen Körperverletzung.