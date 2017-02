1327 Menschen wollen leukämiekranker Tessa helfen

artikel-ansicht/dg/0/

Sonnabend, 10 Uhr. Applaus brandet auf. Im Foyer der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule steht ein Empfangskomitee aus Lehrern, Schülern, Ehemaligen, DKMS-Miarbeitern, Krankenschwestern, Arzthelferinnen und einer Ärztin. Alle richten ihren Blick auf die Eingangstür und klatschen in ihre Hände. Die Begrüßung gilt den Menschen, die zum Teil schon eine halbe Stunde geduldig vor verschlossener Tür gewartet haben. Es ist der Dank für ihr Kommen und dafür, dass Sie helfen wollen, das Leben von Tessa zu retten. Sie sind hier, um sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. Nur mit Hilfe einer Stammzelltransplantation ist es möglich, dass Tessa Szereiks aus Birkenwerder vom Blutkrebs geheilt werden kann. Und so stehen sich Helfer und Spender gegenüber, in einem Moment der Rührung. Viele solcher kleinen, herzzerreißenden Augenblicke werden an diesem Tag noch folgen.

Die Stimmung ist an diesem Tag trotz des traurigen Anlasses gelöst. Menschen kommen überall ind Gespräch, es wird Musik gespielt. Und dennoch ist allen die Bedeutung dieser Aktion gegenwärtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass es für Tessa einen passenden Stammzellspender gibt, liegt im besten Fall bei 1:20 000, im schlechtesten bei 1:mehreren Millionen. Viele hoffen, dass sie mit ihrer Blutspende Heilung bringen können. Und viele sind dafür auch extra von auswärts angereist. Es zeigt sich, dass das Netzwerk der Gesamtschule bestens funktioniert.

Auch Udo Zeller ist dem Aufruf gefolgt. Der ehemalige Schüler ist extra aus Bad Belzig gekommen. "Mir wurde erst kürzlich geholfen, das Gefühl möchte ich anderen weitergeben", sagt er. Teller sitzt im Rollstuhl und ist ganz bewegt davon, dass so viele Freiwillige in der Schule helfen und die Aktion überhaupt erst möglich machen. "Das ist nicht selbstverständlich", sagt Zeller.

Obwohl über den Tag verteilt 1 327 Menschen kommen, läuft alles an den einzelnen Stationen reibungslos ab. Dass sie bis zu einer halben Stunde lang warten müssen, nehmen alle, die in der Schlange stehen, gelassen hin. "Menschen sollten ganz selbstverständlich für andere Menschen da sein", sagt der 21-jährige Ahmad Alsaid, der vor einem Jahr aus Syrien nach Deutschland kam und nun in Hennigsdorf lebt. Andere wollen ihren Kindern ein gutes Vorbild sein und zeigen, wie leicht man anderen helfen kann.

Viele Eltern nehmen an der Aktion teil, weil sie sich das Leid vorstellen können, mit dem Tessa und ihre Familie durch die Krankheit konfrontiert sind. "Wenn man eigene Kinder hat, berührt einen so ein Schicksal noch mehr", sagt Ramon Hensel aus Oranienburg.

Emotionen kommen auch bei Mona Zimmermann, pädagogische Unterrichtshilfe an der Schule, hoch. Gemeinsam mit Nadja Kühne, der besten Freundin von Tessa, rief sie die Aktion ins Leben. Schnell fand sich ein Organisationsteam aus sechs Lehrern. Innerhalb von knapp drei Wochen war alles vorbereitet - vom Kuchenbasar bis zum medizinischen Personal. "Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Menschen mobilisieren können", sagt Mona Zimmermann sichtlich gerührt.

Auch Tessa ist von dem großen Ansturm überrascht. Immer wieder zieht sie sich in eine ruhige Ecke zurück, um sich auszuruhen. Sie hat sich vorgenommen, so lange wie die Spendenaktion dauert, in der Schule zu sein. Sie empfindet es als Geschenk, dass sich so viele registrieren lassen. "Es zeigt mir, dass es sich lohnt zu kämpfen. Das ist Wahnsinn", sagt sie und blickt staunend auf die Menschenmenge.