Wohnungsleerstand in Brandenburg fast halbiert

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der Stadtumbau in Brandenburg kommt nach Darstellung des Bauministeriums gut voran. So sei der Wohnungsleerstand binnen 13 Jahren fast halbiert worden, teilte es am Sonntag mit. Standen 2002 in 34 Orten 14 Prozent des Wohnraums leer, waren es 2015 noch 8,8 Prozent.