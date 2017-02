Neuruppiner Käthe-Kollwitz-Straße für eine Woche gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Auf der Neuruppiner Käthe-Kollwitz-Straße wird es in dieser Woche zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Grund dafür sind Pflegearbeiten, die der Stadtbauhof an den dortigen Bäumen vornimmt. Bei den Regelkontrollen der mehr als 30 Eichen und Ahorne, die etwa 100 Jahre alt sind, haben die Baumwarte der Stadt festgestellt, dass 21 davon einer Pflege unterzogen werden müssen. Eine alte Eiche muss aufgrund eines Zunderschwammbefalls gefällt werden. Das passiert gleich Anfang der Woche. Bei den anderen Bäumen werden die Kronen geschnitten, Totholz abgesägt und das Lichtraumprofil wiederhergestellt. Wegen der Arbeiten muss die Straße nacheinander in drei Abschnitten komplett gesperrt werden. Deshalb kommt es auch für das Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium zu Einschränkungen. Eine Umleitung ist ausgeschildert.