An der Realität vorbei

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Fehlplanung statt Vorbild - so könnte die Überschrift für die Zusammenarbeit von Berlin und Brandenburg bei der Verteilung von Flüchtlingen lauten. Als im Oktober vergangenen Jahres die Vereinbarung zwischen beiden Ländern geschlossen wurde, dass in der brandenburgischen Erstaufnahme Wünsdorf knapp 1000 Flüchtlinge aus Berlin einen Platz finden sollten, klang das nach einer guten Lösung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555219/

Nun stellt sich heraus, dass außer Spesen nicht viel gewesen ist. Weil die Kriterien für die "passenden" Flüchtlinge so eng gefasst waren, dass kaum entsprechende Anwärter gefunden wurden, bleibt ein Großteil der Plätze ungenutzt. Die vereinbarten Kosten fallen trotzdem an. Rund 10 000 Euro pro Tag muss Berlin für die Bereitstellung an Brandenburg zahlen.

Deshalb will Berlin nun aussteigen. Das ist laut Vertrag frühestens zum 15. Oktober möglich. Die Zahlungen werden sich dann - nach einem Jahr - auf rund 3,5 Millionen Euro belaufen. Ja, natürlich sind auch Kosten angefallen. Trotzdem bleibt der Gedanke im Kopf, was man mit diesem Geld alles hätte machen können. Geschenkt. Weil an der Realität vorbeigeplant wurde.Claudia Seiring